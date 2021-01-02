В Крыму пересох популярный среди туристов водопад. Фото

В оккупированном Крыму, где наблюдается настоящая катастрофа с водой, почти полностью пересохли еще и Туфовая площадка, а также склоны горы Базар-Оба в урочище Кизил-Коба.

Единичные ручейки там наблюдаются только в нескольких местах на замшелых валунах. В целом же это все, что на сегодня представляет из себя живописный в полноводные времена водопад Су-Учхан, сообщают "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Подчеркивается, что Су-Учхан (с крымскотатарского "Падающая вода") является частью верхнего течения реки Кизилкобинка, исток которой расположен в глубине знаменитых крымских Красных пещер (Кизил-Коба).

Так водопад Су-Учхан выглядел в полноводные времена в Крыму

Когда-то река мощными струями падала с 25-метровой высоты со склона горы Базар-Оба. Однако ныне, из-за отсутствия дождей и снега, она сильно обмелела.

Водопад Су-Учхан в нынешнее время

Издание отмечает, что в Крыму этот водопад знаменит, как одна из достопримечательностей ладшафтно-рекреационного парка "Урочище Кизил-Коба".

Пересохший водопад Су-Учхан в Крыму

"Во время таяния снега или проливных дождей Су-Учхан, а потом и река Кизилкобинка, устремляются вниз по каменистым склонам, образовывая водопады поменьше и неглубокие запруды под ними, которые еще называют "ваннами молодости". У села Заречное Симферопольского района Кизилкобинка сливается с рекой Ангара, образуя, таким образом, самую длинную реку Крыма Салгир", – говорится в сообщении.

Водопад Су-Учхан расположен в урочище Кизил-Коба

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