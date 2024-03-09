В Крыму патриоты смело отметили 210-й день рождения Тараса Шевченко. Фото

В оккупированном Симферополе устроили смелую акцию в честь 210-летия со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко. Украинцы распространили строчки из стихотворений Кобзаря возле парка Шевченко и здания Таврического национального университета им. Вернадского.

Акцию провели активисты движения сопротивления "Желтая лента", сообщили в Telegram-канале движения 9 марта. Также были опубликованы фото акции.

"Крымчане отмечают день рождения Тараса Шевченко", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото видно, что возле парка Шевченко патриоты оставили для оккупантов строки из стихотворения Кобзаря "Только враг, что смеется..."

Также активисты в Симферополе распространили легендарную фразу Шевченко "Боритесь – поборете, вам Бог помогает..."

"Тарас Шевченко – символ свободолюбия и непокоренности украинского народа", – заявили в "Желтой ленте".

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы к 210-летию со дня рождения Тараса Шевченко делятся мощными видео, в которых зачитывают стихи Кобзаря. К челленджу присоединился даже посол Британии Мартин Гаррис.

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