'Боритесь – поборете!' Украинцы отмечают 210-летие со дня рождения гениального Тараса Шевченко: мощные видео

Уже 210 лет прошло с того дня, когда родился украинский литератор, национальный герой Тарас Шевченко, а его "Боритесь – поборете", ставшее крылатым, актуально и поныне. Поэт, ставший символом борьбы украинцев за свою свободу, теперь вдохновляет их потомков бороться за Независимость и территориальную целостность Родины.

В субботу, 9 марта, в Украине вспоминают Кобзаря со словами благодарности. В сети пользователи делятся сильными видео, в которых зачитывают стихи Шевченко. Среди них – военный Первой президентской бригады "Буревий" Тарас Григорьевич с позывным "Кобзарь".

"Боритесь – поборете, вам Бог помогает. За вас правда, за вас слава и воля святая... Я на самом деле люблю творчество Шевченко, даже и детей воспитываю в таком направлении, у них есть такая книга, они учат стихи наизусть". ...Объясняю, что российские люди немного отличаются. Другая ментальность, они все-таки нас хотят уничтожить вообще как нацию, поэтому нужно вспоминать, читать и детей учить. Его слова полностью пророческие", – рассказал защитник.

В самой бригаде отметили, что украинский гений Шевченко оставил после себя несколько важных посланий для украинцев всех времен, которые стали призывом к новейшей борьбе с извечным врагом.

К челленджу присоединились и защитники из 67-й отдельной механизированной бригады, созданной на базе подразделений Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". В подразделении отметили, что Шевченко стал для украинской нации идеологом и пророком.

Генерал-лейтенант Сергей Наев ко дню рождения Кобзаря зачитал стихотворение "Свою Украину любите…"

"Тарас Шевченко – наш символ борьбы за свободу! Его слова вдохновляют давать отпор врагу и защищать Украину! Его творчество – это его душа, в ней он был честен и добр, гневен и бесконечно богат. С Днем рождения великого Кобзаря! Вместе победим!" – написал он в своем Telegram-канале.

А энергетики ДТЭК зачитали строки стихотворения "И вам слава, синие горы, льдом окованные. И вам, рыцари великие, Богом не забытые".

"Спасибо Тарасу Шевченко за то, что вдохновляет поколения украинцев на борьбу за свою Независимость. Выстоим. Победим!" – заявили в компании.

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