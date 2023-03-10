В Крыму оккупационные администрации готовят планы эвакуации своих сотрудников – ЦНС

Во временно захваченном Россией Крыму так называемые "администрации" начали создавать планы эвакуации для сотрудников. В некоторых оккупированных городах такие планы уже утвердили.

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Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в Центре национального сопротивления. Вероятно, оккупанты начали сомневаться в том, что "Россия здесь навсегда".

Как отметили, в ЦНС, российские захватчики формируют списки работников "администраций", а также их семей, которые подлежат первоочередной эвакуации. В городе Красноперекопске такие планы уже сформированы и утверждены.

"Такие действия окупантов свидетельствуют о том, что они не считают, что "Россия здесь навсегда", как заявляет местная пропаганда, и не ставят целью задерживаться в Украине надолго. При этом враг продолжает мародерство и эксплуатации украинских промышленных мощностей на захваченных территориях", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские оккупанты, опасаясь наступления ВСУ, вырыли примерно 200 км траншей вдоль побережья временно оккупированного Крыма. Набережную в западной части полуострова они превратили в систему окопов, укрепленных дощатыми поддонами, с местами для стрельбы и укрытий.

Несмотря на значительное давление и репрессии со стороны оккупантов, в Крыму усилилось партизанское движение. Активисты не перестают напоминать российским захватчикам и их прихвостням, что Крым – это Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму российские захватчики активно готовятся противостоять Вооруженным силам Украины. Так, в Симферополе оккупационная "власть" создает так называемые "добровольные дружины".

Враг осуществляет формирование таких "дружин", опасаясь активизации проукраинского движения.

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