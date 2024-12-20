В Крыму оккупанты на грузовике протаранили шесть авто: момент аварии попал на видео

Российские военные совершили дорожно-транспортное происшествие на Балаклавском шоссе во временно оккупированном Севастополе (Крым). Их грузовик врезался в шесть автомобилей.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". Там опубликовали также видео момента аварии на 7-м километре указанной трассы в районе ТЦ "Домино".

"Российские военные на грузовике снесли пять легковых автомобилей, которые остановились на красный сигнал светофора. Предварительно, отказали тормоза. Пострадавших нет", – говорилось в первых сообщениях.

Впоследствии там добавили, что аварию повлек военный "Урал", столкнувшийся с одним грузовым и пятью легковыми авто.

Оккупационные так называемые власти о том, что "Урал" военный, в своих сообщениях не упомянули. Хотя на опубликованных кадрах на авто отчетливо виден знак "Z" оккупантов.

Местное "ГАИ" подтвердило лишь факт аварии на автодороге Севастополь – Инкерман.

По данным оккупантов, 32-летний водитель, управляя грузовым автомобилем, "неправильно выбрал скорость движения и дистанцию к впереди двигавшимся транспортным средствам", в результате чего "осуществил столкновение" с шестью авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре в Джанкойском районе Крыма обрушился автомобильный мост через железнодорожные пути, по которому захватчики перевозили военные грузы. Инцидент произошел в селе Маслово – мост не выдержал перегруженную фуру и упал прямо на железную дорогу.

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