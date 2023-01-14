В Кривом Роге оккупанты ударили по частному сектору, есть погибший и раненый, — Вилкул

Российские оккупационные войска в субботу, 14 января, ударили по частному сектору Кривого Рога. В результате погиб и ранен.

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Об этом сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул и глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко. Он отметил, что четыре ракеты были сбиты Противовоздушной обороной Украины.

Однако одна из них попала в частный сектор вблизи объекта критической инфраструктуры. В результате повреждены шесть частных домов.

По предварительной информации, один человек погиб, один ранен. Кроме того, шесть человек находятся под завалами. В городе работают все спасательные и аварийные службы. Последствия выясняются.

Напомним, что в субботу во время ракетной атаки по Украине Россия ударила по городу Днепр. Там вражеская ракета попала в многоэтажку. В результате погибли 5 человек, травмирован 21 человек, из них – 3 ребенка, спасены 20 человек, из них – 3 ребенка. В настоящее время спасательная операция продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, после утренних ракетных ударов по Киеву и области Россия продолжила наносить удары по Украине. В Харьковской и Львовской области зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры.

В субботу, 14 января, во время широкомасштабной атаки страна-агрессорка Россия запустила по территории Украины 33 ракеты. 21 из них сбила противовоздушную оборону Украины.

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