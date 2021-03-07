В Кривом Роге мужчине выстрелили в голову: введен план 'Сирена'

В Кривом Роге в воскресенье, 7 марта, произошла стрельба, вследствие которой погиб 37-летний мужчина.

Об этом сообщило издание "Информатор" с ссылкой на собственные источники. Отмечается, что инцидент произошел около 12 часов дня на Николаевском шоссе.

Как отметили журналисты, по области объявили план "Сирена". Они уточнили, что на линию "102" позвонил мужчина и сообщил, что услышал несколько выстрелов и, выйдя на улицу, увидел мужчину с огнестрельным ранением.

"На момент звонка в экстренную службу пострадавший был еще жив, однако от полученных травм он вскоре умер на месте. Врачи констатировали смерть, пули попали мужчине в голову и грудь. Правоохранители приступили к розыскным мероприятиям, детали случившегося выясняются", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 7 марта, в центе Одессы молодые люди устроили стрельбу, в результате которой ранения получили три человека.