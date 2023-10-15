В Кривом Роге мужчина подстрелил дворового пса в присутствии детей: в стрелке опознали экс-депутата от 'Оппоблока'

В Кривом Роге на улице Независимости Украины, 17, мужчина подстрелил дворовую собаку на глазах у детей. Пес спокойно лежал у беседки, когда к нему подошел мужчина и выстрелил, тот от испуга прыгнул и убежал.

Об этом сообщает издание Свои. Кривой Рог ссылаясь на слова представительницы ОО "Луч жизни" Анастасии Ивановой. Очевидцы происшествия распознали в стрелке бывшего депутата от "Оппозиционного блока".

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как пес по кличке "Тунец" спокойно лежал у беседки, где сидели дети. Как отметила представительница общественной организации, пес имел спокойный характер и был стерилизован. Его предыдущий владелец, вероятно, оставил его на улице прошлой зимой.

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На мужчину, совершившего стрельбу, ранее якобы лаял другой пес, часто находящийся в компании с "Тунцем".

Как сообщается, мужчина сначала зашел в дом, спустя некоторое время вышел и провел несколько минут, общаясь с детьми в беседке. Затем он подошел к собаке и выстрелил в нее из травматического пистолета.

Неравнодушные местные жители потратили несколько часов на поиски раненого животного. Им удалось найти "Тунца" только к вечеру. С травмированной лапой собаку срочно доставили к ветеринару. От боли и страха животное стонало и не могло становиться на раненую лапу. В настоящее время он находится на стационарном лечении в ветеринарной клинике "Доктор Дог", где собаке планируют провести рентгенографию.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для дальнейшего расследования. Возмущенные родители детей, которые являлись свидетелями этого ужасного инцидента с животным, подали официальное заявление. Свидетели узнали, что стрелком был бывший депутат Анатолия Кеуш. Представительница общественной организации сообщила, что после того, как ситуация получила огласку и имя мужчины стало известно общественности, он связался с ней.

"Господин Кеуш звонил мне и рассказывал сказочки, что стрелял в воздух, потому что самозащищался. Вот такая самозащита... Делайте выводы сами... Я, например, вижу взрослого мужчину, который размахивает оружием на глазах у испуганных детей и рядом спокойно отдыхающую собаку. Кто из них несет опасность?", – рассказала женщина.

Впоследствии издание связалось с Анатолием Кеушем, однако тот сообщил, что находится в больнице и пока не предоставил никаких комментариев по поводу стрельбы.

Отмечается, что Анатолий Кеуш был депутатом Долгинцевского совета в прошлом созыве от партии "Оппозиционный блок", а также баллотировался в 2020 году от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" в Долгинцевском районе.

Напомним, что в Голосеевском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который ездил на велосипеде и стрелял в собак. По словам нарушителя, таким образом, он пытался защититься от животных.

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