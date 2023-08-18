В Киеве задержан велосипедист, который ездил по улице и стрелял в собак. Фото

В Голосеевском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который, катаясь на велосипеде, стрелял в собак. По словам нарушителя, таким образом, он пытался защититься от животных.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителя передали следователям для установления всех обстоятельств происшествия.

"Мужчина ездит на велосипеде и стреляет в собак", – такое сообщение на днях получили патрульные в Голосеевском районе. Очевидец предоставил инспекторам подробное описание злодея и его транспортного средства", – рассказали в пресс-службе.

Патрульные обследовали прилегающую территорию и вскоре заметили похожего по ориентировке мужчину. По словам 44-летнего гражданина, это он стрелял в животных. Он объяснил, что таким образом пытался защитится от них.

Напомним, в столице задержан мужчина, подозреваемый в хулиганстве. Злоумышленник из - за замечаний по парковке авто ударил киевлянина и выстрелил в его сторону. В Киеве пешеход выстрелил в лобовое окно автомобиля из травматического пистолета из-за замечаний от водителя по поводу правил дорожного движения. После этого нарушитель скрылся с места происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в среду, 9 августа, между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. В какой-то момент один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента, после чего скрылся.

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