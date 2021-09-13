Москва хочет упростить механизм переселения в Россию жителей ОРДЛО

Россия намерена упростить переселение жителям временно оккупированных ею территорий Донецкой и Луганской областей. Соответствующий проект указа разработало Министерство внутренних дел РФ.

Об этом сообщается на сайте российской "Парламентской газеты". Реализовать его намерены в рамках "программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом", которую инициировал президент страны-агрессора Владимира Путина.

"Проектом предлагается дополнить госпрограмму положением о том, что соотечественники, проживающие на отдельных территориях Донбасса, могут подать заявление об участии в программе и получить свидетельстве ее участника", – сказано в сообщении.

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Напомним, что с 2017 года более миллиону украинцев на оккупированном Донбассе незаконно раздали российские паспорта. Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников обратил внимание на то, что документы на самом деле не наделяют полными правами на территории РФ, поскольку таких граждан могут в любой момент выгнать.

Он подчеркнул, что выдача проводит только под предлогом "защиты своих граждан".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне выборов в Госдуму на Донбассе начали активнее раздавать российские паспорта. Также главари террористов агитируют за провластную партию государства-агрессора.