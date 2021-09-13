Москва хочет упростить механизм переселения в Россию жителей ОРДЛО
Россия намерена упростить переселение жителям временно оккупированных ею территорий Донецкой и Луганской областей. Соответствующий проект указа разработало Министерство внутренних дел РФ.
Об этом сообщается на сайте российской "Парламентской газеты". Реализовать его намерены в рамках "программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом", которую инициировал президент страны-агрессора Владимира Путина.
"Проектом предлагается дополнить госпрограмму положением о том, что соотечественники, проживающие на отдельных территориях Донбасса, могут подать заявление об участии в программе и получить свидетельстве ее участника", – сказано в сообщении.
Напомним, что с 2017 года более миллиону украинцев на оккупированном Донбассе незаконно раздали российские паспорта. Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников обратил внимание на то, что документы на самом деле не наделяют полными правами на территории РФ, поскольку таких граждан могут в любой момент выгнать.
Он подчеркнул, что выдача проводит только под предлогом "защиты своих граждан".
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне выборов в Госдуму на Донбассе начали активнее раздавать российские паспорта. Также главари террористов агитируют за провластную партию государства-агрессора.