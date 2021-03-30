В Кременчуге женщина набросилась на пенсионера в маршрутке из-за замечания о маске. Видео

В Кременчуге на Полтавщине произошла перепалка между пассажирами общественного транспорта. Пенсионер сделал женщине замечание из-за неправильно надетой маски, а та в ответ его обматерила.

Видео конфликта сняли очевидцы, оно быстро распространилось в местных соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ситуация в 28-м, лакшери. Мужчина сделал замечание женщине, чтобы она надела маску, и тут Остапа понесло", – прокомментировали в сети.

При этом на опубликованных кадрах виден сам разгар конфликта – раздраженная пассажирка "засыпает" мужчину бранью.

Кадры инцидента в маршрутке Кременчуга Скриншот из видео

"Натянул маску, боишься сд*хнуть. Ты, старое чм*, урод. Нормальный человек не сделал бы замечание", – слышен голос женщины.

Примечательно, что другие пассажиры в салоне и водитель не пытались вмешаться в конфликт. В сети добавили, якобы выйдя из автобуса женщина "дала пощечину своему спутнику, видимо, потому, что тот не вступился за нее". В комментариях пользователи подчеркнули, что женщина вела себя неадекватно.

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