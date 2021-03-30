У Кременчуці жінка накинулася на пенсіонера в маршрутці через зауваження про маску. Відео

Марина Ліснічук Суспільство 15:14, 30.03.2021 Оновлено: 16:10, 30.03.2021

У Кременчуці на Полтавщині трапилася перепалка між пасажирами громадського транспорту. Пенсіонер зробив жінці зауваження через неправильно надіту маску, а та у відповідь його обматюкала.

Відео конфлікту зняли очевидці, воно швидко поширилося в місцевих соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ситуація в 28-му, лакшері. Чоловік зробив зауваження жінці, щоб вона наділа маску, і тут Остапа понесло", – прокоментували в мережі.

Водночас на опублікованих кадрах видно сам розпал конфлікту – роздратована пасажирка "засипає" чоловіка лайкою.

Кадри з інциденту в маршрутці Кременчука
Скриншот із відео

"Натягнув маску, боїшся зд*хнути. Ти, старе чм*, урод. Нормальна людина не зробила б зауваження", – чути голос жінки.

Примітно, що інші пасажири в салоні й водій не намагалися втрутитися в конфлікт. У мережі додали, нібито вийшовши з автобуса жінка "дала ляпаса своєму супутнику, мабуть, тому, що той не заступився за неї". У коментарях користувачі підкреслили, що жінка вела себе неадекватно.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Сорда вирішили покарати за привласнення ордена Хмельницького, нагороду конфіскували

У Києво-Печерській лаврі тисячі прихожан УПЦ МП без масок помолилися за припинення пандемії. Фото

Україна почала прощатися із загиблими під Шумами воїнами ЗСУ. Фото та відео

Канада вдарила по Росії новими санкціями через Крим: список

Зеленський збільшив орденський ланцюг президента до 16 ланок