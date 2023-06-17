В Кременчуге произошла утечка аммиака: как уберечься от отравления

В субботу, 17 июня, в Полтавской области произошла авария на предприятии "Кременчугский мясокомбинат", в результате чего произошёл выброс химического вещества аммиак. От происшествия пострадали два работника, которых доставили в больницу с диагнозом – отравление парами аммиака, состояние средней тяжести.

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Об этом сообщили журналисты городского портала на Facebook. Аварийная бригада успешно прекратила утечку аммиака и локализовала аварию.

"Представители разных служб осуществили забор проб воздуха вокруг места аварии, поэтому аммиак в воздухе не обнаружен", – подчеркнуло руководство комбината.

Аммиак (NH3) – это бесцветный газ с характерным резким запахом и едким вкусом. Он почти в два раза легче воздуха.

В обычных условиях аммиак легко сжижается под давлением, а при испарении поглощает тепло — сильно охлаждается. Это свойство используется в промышленных и бытовых холодильниках на мясокомбинатах, молокозаводах, овощных базах — то есть там, где есть потребность в охлажденной продукции. Кроме того, аммиак является сырьем многих химических производств – в частности, нитратной кислоты и азотных удобрений. В последнее время сжиженный аммиак и водный раствор аммиака стали широко применяться непосредственно как азотное удобрение.

Признаки отравления аммиаком:

сильный кашель и удушье;резь в глазах;

нарушение частоты пульса;

покраснение кожи;раздражение слизистых и кожаного покрова;

после контакта с жидким аммиаком возникает обморожение, возможны ожоги с волдырями, язвы.

Что делать в случае отравления аммиаком:

вынесите пострадавшего на свежий воздух;

дайте подышать увлажненным воздухом (теплыми водяными парами 10%-го раствора ментола в хлороформе);

кожу, слизистые и глаза промывайте водой или 2%-ным раствором борной кислоты не менее 15 минут;в глаза закапайте по две-три капли 30%-го альбуцида;нос смажьте оливковым или вазелиновым маслом;

дайте потерпевшему теплое молоко из "Боржоми" или пищевой содой;

при спазме голосовых щелей нужно согреть участок шеи, сделать теплые ванночки, ингаляцию;при поражении кожи обмойте ее чистой водой, сделайте примочки из 5%-го раствора уксусной, лимонной или соляной кислоты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в начале июня во время очередной атаки оккупантов был поврежден трубопровод с аммиаком в Купянске. Городские власти развернули штаб по ликвидации последствий ситуации.

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