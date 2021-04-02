В "красной" Черниговской области сделали всего 260 прививок за сутки: данные по регионам

Карина Бондаренко Общество 10:53, 2.04.2021 Обновлено: 11:15, 2.04.2021

В Украине за минувшие сутки, 1 апреля, прививку от коронавируса сделали 19 097 человек. Меньше всего украинцев вакцинировали в Черниговской области, которая находится в "красной" зоне эпидемической опасности – 260.

С начала кампании вакцинации было привито 267 833 человека. Они все, кроме двух человек, получили только одну дозу, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов у себя в Facebook.

Больше всего прививок вчера сделали в городе Киев – 1 710, в Черкасской области – 1 440, Днепропетровской – 1 340, Львовской – 1 160 и Харьковской – 1 030. По состоянию на 1 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 393 078 человек.

Вакцинация в Украине.
Максим Степанов в Facebook
Скриншот.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве занято почти 84% коек с кислородом – это самый высокий показатель в Украине. Напряженная ситуация также наблюдается в регионах, которые находятся в "красной" зоне эпидемической безопасности.

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