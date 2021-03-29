В "красной" Черниговской и еще трех областях не сделали ни одной прививки от COVID-19 за сутки

Карина Бондаренко Общество 09:21, 29.03.2021 Обновлено: 09:51, 29.03.2021

В "красных" Черниговской, Ривненской, Донецкой и Луганской областях Украины 28 марта не сделали ни одной прививки от коронавируса.

По всей стране привили только 1585 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.

Менее 50 прививок сделали в городе Киев, Волынской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской и Черкасской областях.

Больше всего человек вакцинировали в Харьковской – 230, Полтавской – 190 и Ивано-Франковской областях – 175.

Напомним, что 29 марта, согласно решению комиссии ТЭБ и ЧС, Черниговская область вошла в "красную" зону эпидемической опасности.

Вакцинация от коронавируса в Украине.
Максим Степанов в Facebook
Скриншот.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине начали наказывать тех, кто распространяет через соцсети фейки о пандемии коронавируса и вакцинах. Правда, штраф за такое правонарушение мизерный.

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