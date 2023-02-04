В Краматорске российская ракета убила директора школы и ее мужа: что известно о погибших

В Краматорске поздно вечером 1 февраля россияне попали ракетой в жилой дом в самом центре города. В результате взрыва разрушен подъезд, погибли три человека. Среди них – директор школы №24 47-летняя Анна Бородавкина и ее муж Константин.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

"Поющий директор"

В среду, 1 февраля, вечером российские войска выпустили по Краматорску несколько ракет. Одна из них, "Искандер", попала в жилой 4-этажный дом в центре города. Три человека погибли. Среди них – директор школы №24 Анна Бородавкина, а также ее муж Константин.

Учителя школы в шоке от того, что произошло. "Нам сейчас очень сложно говорить, потому что мы пока не можем поверить в то, что произошло с Анной Валерьевной. Буквально вчера мы виделись с ней, обсуждали планы, а вечером ее уже не стало", – расстраивается одна из ее коллег.

Анна Валерьевна долгое время проработала в этом учебном заведении, вела украинский язык и литературу.

"Добрая, отзывчивая, педагог от Бога. Она была классным руководителем моей дочки и моей коллегой. Всегда тактичная, воспитанная, находила подход к коллегам и ученикам. А еще талантливая. В течение 10 лет она была участницей вокального ансамбля учителей школы. Ее за это называли "поющий директор", – рассказала нам одна из учителей школы.

Подруга погибшей Лилия Кулиш, которая работает директором другой школы в Краматорском районе, рассказывает, что Анна Бородавкина пела в ансамбле "Оксамит". Они выступали и в школе, и на городских мероприятиях.

"Мы познакомились с ней на первом курсе института, и наша дружба длилась 27 лет. Она была самой лучшей подругой, надежной, которая поддержит, подскажет, придет на помощь. Мне трудно говорить о ней в прошедшем времени, но она была человеком с большой буквы", – со слезами рассказывает Лилия Владимировна.

Муж Анны Валерьевны 50-летний Константин трудился на Новокраматорском машиностроительном заводе инспектором по технике безопасности.

"Анна была жаворонком, она всегда рано ложилась спать и рано вставала. Думаю, в тот момент, когда прилетела ракета, она уже спала. У них в доме всегда были кошки, в последнее время была Маруська, наверное, она погибла со своими хозяевами.

Анна Валерьевна любила книги, природу, море, ей нравилось во время каникул побыть в тишине, потому что работа директора в школе – это всегда шум и гам, суета. А Константин любил сплавляться на байдарках, ходить в горы", – говорит подруга.

Она также рассказывает, что –в этом доме многие жильцы выехали, в подъезде жили только в трех квартирах. Но Анна Валерьевна не уезжала. С одной стороны, она директор школы, это большая ответственность, а с другой, – это была ее принципиальная позиция.

Остались дочь и сын

С теплотой об Анне Валерьевне говорят и ее бывшие ученики.

"Мы были учениками ее первого выпускного класса. Она была невероятная. Очень добрая, отзывчивая, к нам она всегда хорошо относилась. Когда она заходила в класс на перемене, мы все окружали ее за столом, рассказывали все, что можно. Кто-то жаловался, кто-то рассказывал какие-то смешные истории. Она нас всегда слушала, а главное – слышала. Мы ее очень любили. Мне очень больно оттого, что с ней такое случилось, она навсегда в моем сердце", – говорит бывшая ученица погибшего директора Анастасия Гребенюк.

У Анны и Константина Бородавкиных остались двое взрослых детей. Сын Андрей, который окончил Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, жил в Харькове. Но во время войны его фирма эвакуировалась во Львов и он сейчас там.

Дочь Даша училась в Харьковском национальном институте электроники. Она замужем.

"Мама горела своей работой. Любила каждого своего ученика. Ей нравилось гулять в сосновом лесу, поэтому папа в мирное время часто ее туда возил. Дома она каждого члена семьи оберегала и поддерживала. Мама помогала мне в каждом моем увлечении, всегда была рядом, даже если была далеко.

У папы были золотые руки, он мог сделать и починить все что угодно. Все соседи знали, к кому идти за помощью, – к Косте из пятой квартиры. Любил ходить в походы, плавать на байдарках, кататься на лыжах. Брата моего, Андрея, брал с собой. До 2014 года они каждое лето ходили в походы по крымским горам или сплавлялись по реке Северский Донец. Мы с отцом получали огромное удовольствие, когда ездили в Карпаты кататься на лыжах. Он учил меня, как ездить и как не бояться. Родители не хотели покидать город: мама считала, что нужна в школе, а отец помогал людям. Папа присматривал за домами людей, покинувших город, заготавливал дрова для отопления и оказывал разную помощь тем, кто остался. Мама с папой никогда не оставались в стороне и хотели внести свой вклад. Родители всегда старались быть вместе и не расставаться. Безгранично любили друг друга", – рассказала дочь погибших Дарья.

Похороны супругов прошли в пятницу, 3 февраля.