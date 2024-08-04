В Ковеле устроили бунт под ТЦК из-за задержания трех мужчин: военные заявили при провокации спецслужб РФ

В городе Ковель в Волынской области местные жители устроили митинг под зданием районного территориального центра комплектования и соцподдержки. Причиной стало задержание правоохранителями трех мужчин, которые не обновили свои военно-учетные данные, и доставка их в ТЦК. Однако к провокациям могли быть причастны российские спецслужбы.

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Ситуацию с митингами и "задержанием" мужчин прояснили на официальной Facebook-странице Волынского областного ТЦК и СП. Там утверждают, что призывы в соцсетях к мятежам под ТЦК поддержали российские боты. Инцидент "поддерживался и направлялся" в необходимом для государства-агрессора русле.

В ТЦК пояснили, что 3 августа правоохранителями были задержаны трое мужчин из-за отсутствия военно-учетных документов. Их доставили в ТЦК и СП для проверки их данных и привлечения к административной ответственности.

Это возмутило местных, собравшихся на штурм здания. Однако в ТЦК убеждают, что без влияния россиян не обошлось – в сети обнаружили сотни ботов и "вбросов", которые провоцировали и подстрекали горожан.

"Проанализированы факты и обстоятельства случившегося в городе Ковель 3 августа 2024 года свидетельствует, что конфликт поддерживался и направлялся в "необходимом русле" российскими спецслужбами через соответствующие "информационные системы". На это указывают следующие методы их работы – эмоциональные качели, манипуляции" сознанием граждан, подстрекательство к неповиновению и т.д.", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что была зафиксирована активность сотни ботов под сообщениями с призывами об акциях протеста.

"Сотни ботов, активность которых была обнаружена в социальных сетях, свидетельствует о том, что вражеская пропаганда будет использовать каждое ваше слово, призыв, действие к дестабилизации обстановки в Украине вашими же руками. Только беда в том, что они виртуальны, а люди, которые вчера сопротивлялись и препятствовали законным действиям власти – реальные (поэтому и ответственность будет реальная, а не виртуальная)", – заявили в ТЦК.

Также там подчеркнули, что ситуация была спровоцирована с целью дискредитации власти и противодействия мерам мобилизации, препятствованию законной деятельности ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе мужчина и женщина напали на патрульную полицейскую во время исполнения ею служебных обязанностей. Они пытались помешать вручению повестки работниками ТЦК мужчине, который оказался братом нападающего, избили правоохранительницу и в конце концов были задержаны.

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