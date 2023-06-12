В Киевской области провели праздник для украинских детей

В центре семейного досуга BOX PARK состоялось мероприятие, на котором выступили Люся Кофе, София Егорова, MOROZOVA и воспитанники ТО "ПАПРАДИЗ".

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Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В это сверхтяжелое для Украины время важнейшее ментальное здоровье наших детей, их защита и безопасность. И хотя бы на миг отвлечь наших маленьких героев от ежедневных террористических атак и звуков сирены в Центре семейного досуга BOX PARK устроили для малышей настоящий праздник с концертом, аниматорами и подарками.

Пришли в гости не только дети Киева и Киевщины, но и детки из города Ирпень! Такая встреча стала возможной благодаря партнерам мероприятия ТМ ZINKA, компании БКК и Ассоциации женщин Украины "Действие" Прирпения и Виолетти Дворниковой, которая является главой общественной организации.

В рамках мероприятия состоялся большой концерт с участием украинских звезд, воспитанников творческого объединения ПАРАДИЗ и состоялась благотворительная акция "BARVINOK", во время которой украинские дети рисовали благодарственные письма нашим защитникам, которые проходят реабилитацию в Центральном Военном Госпитале города Киева.

"Этот проект с первых дней был создан для семьи, детей и взрослых! BOX PARK – это территория уюта и безопасности для наших малышей! Как отец двух детей, я стараюсь сделать все возможное, чтобы наше будущее было счастливым и здоровым! Мы и дальше будем устраивать подобные мероприятия, чтобы радовать наших детей и их родителей!, – говорит ресторатор Игорь Савчук.