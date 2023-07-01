В Киево-Могилянской академии вручили диплом родителям погибшего студента Глеба Иванова. Фото и видео

В Киево-Могилянской академии вручили диплом родителям погибшего на фронте студента Глеба Иванова. Защитник учился на факультете социальных наук.

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Об этом сообщает "24 канал". Летом текущего года Глеб Иванов должен был стать дипломированным политологом, но из-за российской войны в Украине этого так и не случилось (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

С началом полномасштабного вторжения студент вступил в ряды ТрО, а затем встал на защиту нашей страны на поле боя.

Однако уже в январе 2023 года во время боев под Бахмутом в Донецкой области Глеб погиб.

Известно, отец воина, Ярослав тоже с первого дня на войне. Кроме того, пять месяцев он провел в том же Бахмуте. Ярослав Иванов получил два ранения на фронте.

Во время прощального вручения диплома студенты и все академическое сообщество аплодировали погибшему Герою стоя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении.

"Влад всегда доводил дело до конца и хотел сделать еще больше. Небо забирает лучших, но он всегда останется в нашей памяти и наших сердцах... Вечная Слава и Честь! Помним! Отомстим!" – написали в эпитафии.

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