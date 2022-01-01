В Киеве водитель влетел в столб на Ford Mustang и поехал дальше на дымящемся авто. Видео

В Киеве водитель транспортного средства Ford Mustang врезался в столб, а затем на дымящемся авто скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, человек за рулем был в состоянии опьянения.

Видео инцидента удалось снять случайным прохожим. Об этом сообщает ТСН (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видеозаписи показано, что Ford Mustang едет поперек проезжей части, выезжает на тротуар и там врезается в столб. Спустя несколько секунд водитель сдал назад и уехал на разбитой машине с места ДТП.

В сети пишут, что водитель в момент аварии находился в состоянии опьянения и именно этим объясняется его поведение на дороге.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января в Киеве на улицы Раисы Окипной произошла масштабная авария – Audi на скорости влетела на парковку авто и протаранила три машины. В результате ДТП пострадал один человек – виновник аварии.

Напомним, в селе Радинка Киевской области 30 декабря14-летний водитель Hyundai не справился с управлением авто и въехал в дерево. В результате ДТП машина перевернулась.

Стоит отметить, что только за ноябрь 2021 в Украине произошло 451 дорожно-транспортное происшествие по вине водителей в состоянии опьянения. В результате этих аварий погибло 6 человек, еще 86 – получили травмы.