В Киеве в результате прорыва водопровода возник 'фонтан' высотой в здание. Фото и видео

Сегодня, 6 мая, в Киеве произошел прорыв водопровода по улице Большая Васильковская. Давление воды было настолько сильным, что у домов образовался огромный фонтан размером как многоэтажка.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Телеканал Киев". В результате прорыва водопровода пострадали квартиры киевлян и несколько автомобилей.

Как сообщается, камни, которые вылетели под струей воды, выбили окна жителям дома, который находился рядом с происшествием. Также жители жаловались на залитые водой балконы.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области 4 апреля прорвало дамбу одного из водохранилищ. В результате ЧП подтопило дома в поселках под Краматорском. Некоторых местных жителей вынужденно эвакуировали.

Также в белорусском Гомеле в ночь 10 апреля прорвало дамбу. В результате затопило дворы, а дома залило водой по окна. Местных жителей из-за потопа эвакуировали.

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