В Киеве устроили забег Чести имени офицера ВСУ Валерия Чубашева: фоторепортаж и видео

В Киеве 30 июня состоялся благотворительный забег Чести имени "Рекрута" – офицера Вооруженных сил Украины Валерия Чубашева, погибшего в боях за Северодонецк в Луганской области в 2022 году. Также к забегу онлайн присоединились более 600 человек в 34 странах мира.

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В рамках благотворительного забега удалось собрать 1 млн. 316 тысяч гривен донатов для Иностранного легиона ВСУ. Подробности сообщил корреспондент OBOZ.UA с места событий.

Благотворительный забег назван в честь погибшего офицера ВСУ Валерия Чубашева с псевдо "Рекрут". Военный журналист по образованию, до полномасштабной войны с Россией, он вел авторскую программу "Рекрут UA", был руководителем "Армии FM" и Военного телевидения Украины.

С 2015 года Алексей Чубашев служил в ВСУ, в 2019-м был назначен и.о.руководителя Центральной телерадиостудии Минобороны, а в феврале 2021 года уволился в запас. После 24 февраля встал на защиту Украины в рядах Международного легиона ГУР.

Погиб офицер, журналист и отец двоих детей 10 июня 2022 года под Северодонецком.

Инициатором забега, названного в честь "Рекрута", стали его жена Юлия и компания Run Ukraine.

Участие в благотворительном мероприятии физически приняли более 1,5 тысяч украинцев. Еще свыше 600 человек бежали онлайн в 34 странах мира.

Бежали участники на дистанции 10 и 5 км.

Кроме того, символическую "стометровку" пробежали раненые украинские воины.

Целью мероприятия был сбор средств для Иностранного легиона, в рядах которого воевал Чубашев. В общей сложности удалось собрать 1 млн 316 тысяч гривен, все они будут направлены на нужды этого подразделения.

Инициаторы надеются, что забег Чести имени Рекрута станет регулярным и будет проходить каждый год.

Напомним, в мае этого года глава МИД Латвии пробежала 21 км в Рижском марафоне, чтобы собрать деньги для ВСУ. Благодаря Байбе Браже тогда удалось собрать более 12 тысяч евро на дроны для украинского войска.

А за месяц до того, как писал OBOZ.UA, полтавский спасатель пробежал 21 км, держа портреты погибших коллег из Харькова. Это произошло в рамках масштабного благотворительного забега Киевского полумарафона Несокрушимости, который собирал средства боевых медиков из Медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры". Спасатель Андрей Гречишный бежал полумарафонскую дистанцию в полном снаряжении. Так он хотел напомнить, что харьковские спасатели, фото которых он держал в руках, пока бежал, погибли, спасая жизнь украинцев.

А в США практически в то же время проходил Бостонский марафон: участие в нем приняла участие 12-летняя украинка Яна Степаненко, потерявшая обе ноги после ракетного удара РФ по железнодорожному вокзалу в Краматорске в апреле 2022 года.

Девочка на протезах смогла преодолеть расстояние 5 км. Она сделала это, чтобы помочь собрать средства на спортивный протез для Александра Рясного, который принимал участие в АТО/ООС, а после начала полномасштабного вторжения России воевал на Запорожском направлении, где потерял правую ногу.