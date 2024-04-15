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Полтавский спасатель пробежал 21 км, держа портреты погибших коллег из Харькова. Щемящие фото

Анна Павлова
Общество
2 минуты
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Полтавский спасатель пробежал 21 км, держа портреты погибших коллег из Харькова. Щемящие фото

В Киеве на марафоне полтавский спасатель пробежал 21 км. Он посвятил свой забег погибшим коллегам из Харькова.

Об этом сообщает ГСЧС Украины. Отмечается, что в воскресенье, 14 апреля, в столице прошел масштабный благотворительный забег Киевский полумарафон Несокрушимости. Он объединил более тысячи любителей бега из разных уголков Украины и мира.

Полтавский спасатель пробежал 21 км, держа портреты погибших коллег из Харькова. Щемящие фото
Полтавский спасатель пробежал 21 км, держа портреты погибших коллег из Харькова. Щемящие фото
Полтавский спасатель пробежал 21 км, держа портреты погибших коллег из Харькова. Щемящие фото
Полтавский спасатель пробежал 21 км, держа портреты погибших коллег из Харькова. Щемящие фото

Среди участников забега был полтавский спасатель Андрей Гречаный. Он преодолел дистанцию 21 км в снаряжении пожарного. Свой забег Андрей посвятил погибшим в результате повторного вражеского обстрела харьковским спасателям. Они отдали свою жизнь, чтобы спасти жизнь других.

Организаторы мероприятия имели целью поддержать украинских боевых медиков и собрать средства для Медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры", участвующего в российско-украинской войне с 2014 года.

Напомним, в субботу, 6 апреля, в Харькове попрощались с тремя спасателями, убитыми российскими террористами. Главные мастер-сержанты службы гражданской защиты Логинов Владислав, Байдалинов Сергей и Матюшенко Владимир погибли во время исполнения служебных обязанностей.

В ночь на 4 апреля российские оккупанты ударили по Харькову дронами-камикадзе типа Shahed. В городе раздавались взрывы, по враждебным целям работали силы ПВО. Противник ударил по жилым домам, четыре человека погибли и 12 ранены. Среди погибших находились трое спасателей.

Ранее посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Россия должна быть привлечена к ответственности за преступления против гражданского населения. Повторные ракетные обстрелы с незначительным интервалом между ними преследуют цель убить сотрудников служб быстрого реагирования и прибывших на место происшествия журналистов.

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