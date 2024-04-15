Полтавский спасатель пробежал 21 км, держа портреты погибших коллег из Харькова. Щемящие фото

В Киеве на марафоне полтавский спасатель пробежал 21 км. Он посвятил свой забег погибшим коллегам из Харькова.

Об этом сообщает ГСЧС Украины. Отмечается, что в воскресенье, 14 апреля, в столице прошел масштабный благотворительный забег Киевский полумарафон Несокрушимости. Он объединил более тысячи любителей бега из разных уголков Украины и мира.

Среди участников забега был полтавский спасатель Андрей Гречаный. Он преодолел дистанцию 21 км в снаряжении пожарного. Свой забег Андрей посвятил погибшим в результате повторного вражеского обстрела харьковским спасателям. Они отдали свою жизнь, чтобы спасти жизнь других.

Организаторы мероприятия имели целью поддержать украинских боевых медиков и собрать средства для Медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры", участвующего в российско-украинской войне с 2014 года.

Напомним, в субботу, 6 апреля, в Харькове попрощались с тремя спасателями, убитыми российскими террористами. Главные мастер-сержанты службы гражданской защиты Логинов Владислав, Байдалинов Сергей и Матюшенко Владимир погибли во время исполнения служебных обязанностей.

В ночь на 4 апреля российские оккупанты ударили по Харькову дронами-камикадзе типа Shahed. В городе раздавались взрывы, по враждебным целям работали силы ПВО. Противник ударил по жилым домам, четыре человека погибли и 12 ранены. Среди погибших находились трое спасателей.

Ранее посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Россия должна быть привлечена к ответственности за преступления против гражданского населения. Повторные ракетные обстрелы с незначительным интервалом между ними преследуют цель убить сотрудников служб быстрого реагирования и прибывших на место происшествия журналистов.

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