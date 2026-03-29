В Киеве состоялась торжественная церемония награждения премии Business Gravity Awards 2026

На днях в Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялась одна из самых ярких и ожидаемых событий бизнес-мира — церемония награждения Business Gravity Awards 2026, которая объединила ведущих предпринимателей, экспертов, представителей медиа и креативных индустрий. Этот вечер стал не только праздником признания, но и мощной платформой для обмена идеями, вдохновением и видением будущего украинского бизнеса.

Премия в очередной раз подтвердила свой статус авторитетной профессиональной награды, отмечающей тех, кто формирует современную экономику страны, создает новые смыслы и внедряет прогрессивные решения даже во времена вызовов.

"Мы создавали эту премию как пространство силы для украинского бизнеса – место, где признают достижения, поддерживают друг друга и формируют будущее. Сегодняшние лауреаты – это люди и бренды, которые не ждут лучших времен, а создают их собственноручно", – отметила организатор премии и основательница ОО "FENIX CHARITY" Марина Филипенко.

Во время мероприятия был установлен рекорд "Наибольшее количество награжденных бизнес-премией за период с 24 января 2024 по 23 марта 2026 года", который зафиксировал Национальный реестр рекордов Украины. Награду получила Марина Филипенко.

Экспертный совет премии традиционно объединил авторитетных представителей бизнеса, медиа и общественного сектора, которые определяли лучших из лучших, оценивая участников по ключевым критериям: инновационность, влияние на рынок, социальная ответственность и динамика развития. В ее состав вошли: Валентина Золотарева, Марина Кинах, Татьяна Коляда, Татьяна Рейнолдс, Николай Удянский, Анжелика Черноморец, BRANDFACE, "ТРУХА УКРАИНА", Raievskiy Dental Clinic, KLO, FOMICH GROUP, LIOR.

Особой изюминкой вечера стал показ от Brandface, который гармонично соединил моду, личный бренд и современную эстетику, подчеркнув силу самовыражения и уверенность новой генерации женщин.

Лауреатами Business Gravity Awards 2026 стали представители различных отраслей – от гостинично-ресторанного бизнеса и бьюти-индустрии до медиа, моды и технологий, что еще раз подчеркнуло масштаб и многообразие современного украинского предпринимательства.

Лауреаты премии (персоналии):

Юрий Гордиенко, Оксана Фурса, Инна Приступа, Алла Жарикова, Ирина Цымбал, Татьяна Железко, Андрей Лисецкий, Игорь Заболотный, Виталий Ягодзинский, Дима Никитин, Мария Никифорова, Алла Барская, Ирина Руснак, Руслана Кремер, Татьяна Вартоломеева, Алина Скрикеря, Александра Жук, Оксана Радченко, Ирина Пройдакова, Ирина Гудченко, Наталья Черникова, Галина Сидорович, Елена Халик, Марина Терашвили, Ольга Бучнева, Людмила Панченко, Анна Атаманова, Лилия Олейник, Геннадий Ветер, Марина Оушен, Ольга Самохвалова, Олег Филишин, Лялия Мидык, Игорь Савчук, Инесса Гаспарян, Ксения Курило, Ольга Бачинская, Юлия Бельская, Ирина Морозова, Анна Сюч, Лилия Прус, Виктория Плисенко, Юлия Кирпа, Александра Перч, Ольга Токарева, Александра Чвертка, Лариса Кох, Алла Калоева, Валентина Есипова, Katrin Si.

Лауреаты премии (компании и бренды):

NEMO Hotel Resort & SPA, Yamagiwa Gallery Of Pearls, SafeNet Security, Positive Studio, OSCAR Dry Clean Studio, ONE LUXY, Ko'Hanni Brand, ТАТАРКА, NASHITV, МИ-УКРАИНА, МИ-УКРАИНА+, OBOZ.UA, ПРЯМОЙ, ПЕРВЫЙ БИЗНЕСОВЫЙ | BIZ, Be Craft, SENSUM, KRISS SHOR, Grand Cosmetic, OTHERWISE, MindCraft от Lytvyn Foundation, BEAUTY SPACE by Kozak & Khizhnyak, OKSANA MUKHA, ROSE TAILOR ROMAN DANYLIV.

Торжественную часть мероприятия провели Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, создав атмосферу утонченности, динамики и живого диалога с аудиторией.

Особое настроение вечеру придали выступления популярных артистов: ALEKSEEV, Елена Тополя, БАЖАНА, Мила Нитич, Ольга Старовойт, Василий Жадан, Valeriya Force, София Нерсесян, Amore Twins & GENIUS, Дима Никитин, Sister Mix – их выступления стали эмоциональной кульминацией события и добавили вечеру ярких музыкальных красок. Сюрпризом для гостей стала премьера песни в дуэте БАЖАНА и Марины Филипенко, которая добавила вечеру особых эмоций.

Церемония прошла в праздничной и одновременно вдохновенной атмосфере, объединив единомышленников, которые ежедневно работают над развитием украинского бизнеса и укреплением экономики страны. Особое внимание было уделено социальным инициативам и вкладу лауреатов в поддержку Украины.

Номинанты получили красивые и изысканные букеты от "Камелии" — одного из символов украинского цветочного рынка, бренда с более чем 30-летней историей, олицетворяющего качество и любовь к своему делу. Игристым партнером события стал Latínium — бренд немецкого игристого вина, сочетающий европейские традиции виноделия с современным стилем, даря легкий, утонченный вкус и создавая атмосферу праздника в каждом моменте вечера. Также гости смаковали новинки от "Аква Миргород" — украинского бренда минеральной и витаминизированной воды, который сочетает природную чистоту и научно подтвержденное качество, создавая ощущение свежести и комфорта.

Business Gravity Awards 2026 в очередной раз доказала: украинский бизнес имеет мощную силу притяжения — к развитию и инновациям.

О премии: Business Gravity Awards – это ежегодная национальная премия, отмечающая самые успешные компании, бренды и персоналии, которые формируют бизнес-ландшафт страны и задают тренды будущего.