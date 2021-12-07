В Киеве состоится Всеукраинский съезд Штабов обороны: появились подробности

8 декабря в Киеве пройдет Всеукраинский съезд Штабов территориальной обороны. Мероприятие начнется в Музее истории Киева (ул. Б. Хмельницкого, 7) в 12:00.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ШТАБІВ ОБОРОНИ – Інститут Національного Розвитку (ind.org.ua)

В съезде примут участие руководители региональных подразделений теробороны, представители теробороны других стран, включая Польшу, Литву, Латвию и Хорватию, а также военные эксперты.

Как отмечают организаторы - "Інститут національного розвитку" и "Рух сприяння територіальній обороні України" - цель съезда объединить усилия общественности, власти, ВСУ и международного сообщества в условиях угрозы развертывания полномасштабной российской агрессии.

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Как известно, сама инициатива создания Штабов обороны принадлежит Национальному Корпусу в целях подготовки гражданского населения и координации различных структур в регионах для противодействия военному вторжению РФ.