В Киеве пьяный водитель влетел в столб, пассажир – в тяжелом состоянии. Видео ДТП

В Киеве ночью 25 апреля на проспекте Победы автомобиль Skoda с водителем в состоянии алкогольного опьянения влетел в столб.

Вследствие ДТП 21-летний пассажир получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. У водителя патрульные обнаружили 1,58 промилле алкоголя в крови, что почти в 8 раз превышает допустимый уровень. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В Telegram-канале "Киев Оперативный" отметили, что по словам свидетелей, водитель двигался на большой скорости, а после столкновения машина перевернулась на бок. Авто, которое попало в ДТП, стоял на СТО, а ребята взяли покататься.

В полиции добавили, что в Украине за период с начала года по 31 марта из-за управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения произошло более 1000 аварий, в которых травмировался 171 человек, а 14 – погибли.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Днепром девушка сбила двух детей на пешеходном переходе. Пострадавшие сейчас находятся в коме в Днепропетровской областной больнице.

В Ирпене Киевской области авто едва не сбило женщину с ребенком на тротуаре, когда водитель пытался припарковаться. В одном из дворов машина некоторое время стояла неподвижной, а потом резко въехала задним ходом в детскую площадку.

В Черкасской области автомобиль с тремя людьми в салоне съехал в пруд. В результате происшествия погиб 46-летний водитель и пассажиры 44 и 34 лет.

В Хмельницкой области 17 апреля столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли два человека, еще один получил травмы.