В Киеве презентовали новые школьные укрытия: Грещина призвала нардепов присоединяться к их обновлению по всей стране

Укрытия в трех школах и детском саду в Киеве были отремонтированы и оснащены всем необходимым в рамках проекта Freedom Space. Учредил благотворительный проект Андрей Богданец. К нему присоединились более 10 народных избранников.

Всего в Украине укрытие находится в 75% школ и 55% детсадов, сообщила народная депутат, председатель подкомитета по вопросам высшего образования комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

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"Чтобы обустроить укрытие в тех учебных заведениях, где их до сих пор нет, в государственном бюджете предусмотрено 1,5 млрд грн субвенции. Но объемы работ огромны, поэтому поддержка международных доноров очень ценна для украинского образования", – отметила она.

На хранилища для детей не потрачено ни копейки государственных средств: проект реализует благотворительный фонд "Поможем вместе", а финансирует международный донор – Freedom Holding Inc.

"Враг украл счастливое детство у маленьких украинцев. Мы исправляем это, создаем комфортные условия, в которых школьники смогут продолжать обучение даже во время воздушных тревог. Мы провели электричество, канализацию, обеспечили вентиляцию. В укрытиях есть лавочки, стулья, пуфы для сидения и даже кинопроекторы", – объяснил Андрей Богданец.

Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий добавил, что к новому учебному году в школа обустроили не просто подвалы. Это одни из лучших бомбоубежищ для школьников в Киеве. Он лично проверил аптечку первой медицинской помощи. В нем было все необходимое и даже турникет.

"Я очень горжусь нашей инициативой, но, к сожалению, она не решает проблему на глобальном уровне. Поэтому с одной стороны я понимаю, что нам нужно масштабировать проект. С другой – я призываю депутатов, чиновников, социально ответственный бизнес: давайте решать эту проблему вместе . Присоединяйтесь к нашему проекту, или ищите другие возможности, но стройте, ремонтируйте укрытие. Это же жизнь наших детей!", – подчеркнул Андрей Богданец.

Всего в рамках Freedom Space обустраиваются комфортабельные укрытия в трех десятках школ и детских садов. Проект охватывает разные города Украины от Тернополя и Хмельницкого до Харькова и Запорожья.