В Киеве презентовали летопись о 86 днях обороны Мариуполя

Презентовали летопись, проливающую свет на каждый из 86 дней обороны Мариуполя. Он создан Big City Lab и Национальным музеем истории Украины при поддержке Mariupol Reborn.

21 февраля 2024 г. в Музейно-выставочном центре Музея истории Киева состоялась презентация проекта "М86. Летопись обороны Мариуполя". М86 – серия проектов, созданных для чествования героической обороны Мариуполя.

В летописи впервые зафиксирована поденная хроника борьбы за Мариуполь в начале полномасштабного вторжения на основе свидетельств защитников: с 24 февраля по 20 мая 2022 года, когда защитники города по приказу командования вышли из "Азовстали". Это не только документированная хроника событий, но и инструмент адвокации для возвращения пленных. Прочесть летопись и оставить свои комментарии можно по ссылке: m86.city. В создании летописи приняли участие защитники Мариуполя. Первыми летопись посмотрели и поделились впечатлениями Денис Редис Прокопенко, Денис Шлега, Виктор Сикоза, Валерий Падитель, Игорь Чертов.

Денис "Редис" Прокопенко:

"Каждое большое сражение непременно должно быть воспето и запечатлено в культурных артефактах. Книга, которую вы читаете, – это одна из первых и чрезвычайно удачных попыток изобразить этот эпос, задокументировав 86-дневную оборону Мариуполя. Детализация этих событий – это первый шаг на пути к глубинному осмыслению и раскрытию того феномена самоотверженности и мужества, который сделал эту битву возможной".

"Летопись – это начало пути сохранения памяти, а не его финал. Это объект с открытым кодом. Как урбан-бюро, мы много лет помогали Мариуполю развиваться. Память – неотъемлемая часть города. Мы тщательно работали над летописью, собрали сотни свидетельств военнослужащих, проработали тысячи фото- и видеоматериалов, снимки спутников и десятки тысяч файлов, верифицировали их с командирами – и, наконец, готовы презентовать поденную Летопись обороны Мариуполя", – говорит Виктория Титова, СЕО Big City.

"Более 2000 защитников остаются в российском плену. Пора бороться за тех, кто завоевал время для нас. Летопись – не только фиксирование событий, но и мощный инструмент адвокации для возвращения пленных, один из инструментов борьбы Украины за пленных", – отмечает Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Mariupol Reborn, директор по коммуникациям СКМ.

Также на презентации показали видеоролик, который в хронологическом порядке рассказывает о каждом дне борьбы за город Марии с начала великой войны – с 24 февраля 2022 года.

Рефлексия событий в Мариуполе через призму искусства

Важным элементом презентации стала международная выставка плакатов от Big City Lab, Национального музея истории Украины и 4th Block.

"Мы призывали авторов через взаимодействие и исследования, метафоры, реальные истории и, конечно же, искусство, всегда тонко чувствующее любые изменения, изобразить Мариуполь местом силы, стойкости и света, пробивающего ярким лучом тьму", – объясняет Настя Ищенко, куратор выставки.

Выставка будет открыта для посещения с 22 февраля по 3 марта в Музее истории города Киева. После презентации в Киеве выставка будет представлена в основной программе 12-й международной триенале "4-й Блок" в Харькове (Украина), Граце (Австрия), Нью-Йорке и Лос-Анджелесе (США).

Ознакомившиеся с летописью защитники Мариуполя уже отреагировали на собранную хронику событий

Денис Шлега

В то время полковник, командир 12-й бригады оперативного назначения НГУ. Входил в штаб обороны Мариуполя

"Из огромного объема информации об обороне Мариуполя важно составить целостную картину. Только тогда можно будет постичь подвиг как опытных бойцов, так и сотен призывников, героически удерживавших позиции в сверхсложных условиях. Только общая картина обороны позволит понять важность тех или иных поступков защитников города, противостоящих огромному количеству танков, артиллерии и авиации врага. Для составления такой целостной картины требуется не один год: возвращаться из плена наши военные, появляться новые свидетельства. Но начало этой работе положено. Со своей стороны мы приложили усилия, чтобы освещение событий было как можно полным и объективным. И чтобы в будущем осталось имя каждого из тех, кто своим героизмом позволил стране выстоять в самые темные времена".

Виктор Сикоза

Герой Украины, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты

"Несмотря на то, что Мариуполь не является пунктом дислокации для большинства подразделений морской пехоты, этот город стал для нас родным. Многие годы мы удерживали восточные рубежи, снова и снова возвращаясь сюда после ротаций. Летопись обороны Мариуполя "М86" рассказывает истории морских пехотинцев, ранее не известных широкой общественности".

Валерий Падитель

полковник, Герой Украины, командир Донецкого пограничного отряда

"Государственная пограничная служба Украины помнит всех и каждого погибшего, защищая свой дом от оккупантов. Пограничники Донецкого отряда первыми встретили врага в Мариуполе и бок о бок с другими подразделениями Сил обороны сдерживали преобладающие силы захватчиков. Проект "86 дней Мариуполя. Летопись обороны" изо дня в день воспроизводит подвиг живых и павших героев знаменитого "города из стали". Цивилизованный мир получает возможность услышать голоса легендарных защитников "Азовстали" и завода Ильича. Это уважение павших в борьбе за свободу и неоценимый вклад в историю создания государства для будущих поколений".

Игорь Чертов

заместитель начальника штаба, начальник отдела организации службы штаба 23-го отряда морской охраны, капитан 2-го ранга

"Из-за невозможности биться на воде морские пограничники защищали Мариуполь как пехотинцы, пройдя путь от боев в окрестностях города до "Азовстали". Каждый герой обороны Мариуполя достоин памяти и уважения, поэтому мы сделали все от нас зависящее, чтобы помочь проекту "М86. Летопись обороны Мариуполя" сохранить эту память и рассказать как можно более широкому кругу людей о морских пограничниках, которые держали оборону бок о бок с другими подразделениями".

Антон Дробович

директор Украинского института национальной памяти

"Летопись обороны Мариуполя можно считать одним из самых интересных исследований событий первой фазы полномасштабного российского вторжения. Он сочетает в себе хронику событий и свидетельства многих очевидцев, наполняющих историческое изложение выразительностью и образностью".

Оборона Мариуполя продолжалась 86 дней с 24 февраля по 20 мая 2022 года. Согласно заявлению Генштаба, подвиг защитников города не позволил россиянам опрокинуть группировку в количестве до 17 батальонных тактических групп (около 20 000 человек) на другие направления. Тем самым гарнизон Мариуполя помешал реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для оцепления группировки ООС.

Проект "М86. Летопись обороны Мариуполя" создана Big City Lab и Национальным музеем истории Украины при поддержке Mariupol Reborn.