В Киеве попрощаются с героями-разведчиками ''Святошей'', ''Аполлоном'', ''Непейпивом'' и ''Тарасием'', которые делали ''бавовну'' Белгороду и Брянску. Фото

В Киеве простятся с героями-разведчиками Юрием "Святошей" Горовцом, Максимом "Непейпивом" Михайловым, Тарасом "Тарасием" Карпюком и Богданом "Аполлоном" Ляговым, которые делали "бавовну" Белгороду и Брянску. В последний путь защитников Украины проведут во вторник, 7 марта.

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Похороны пройдут на Байковом кладбище. Об этом в Facebook сообщил Игорь Гоцул.

Панихида по погибшим героям намечена на 11:00 в Успенском соборе Киево-Печерской лавры (если Министерство культуры согласует заявку).

Прощание на Майдане Незалежности – в 13:00.

Следует отметить, что украинские защитники погибли 26 декабря на границе между Украиной и Брянской областью РФ. Воины, за плечами у которых немало рискованных операций, погибли, так и не давшись в руки захватчикам.

Юрий "Святоша" Горовец, националист, христианин, актер, путешественник, ветеран, был успешным диверсантом.

С началом войны с Россией на Донбассе Юрий сразу отправился на фронт. Воевал в Иловайске в 2014 году, защищал Мариуполь. Именно он, уверяют знавшие Юрия, руководил украинской группой, которая заходила на вражескую территорию.

Максим "Непейпиво" Михайлов был в украинском национальном движении давно – задолго до Революции Достоинства и начала войны с Россией.

Тарас "Тарасий" Карпюк тоже националист. Когда Россия начала агрессию против Украины на Донбассе, он ушел на фронт одним из первых. Карпюк выжил во время бойни в Иловайске в августе 2014 года.

Богдан "Аполлон" Лягов был самым молодым, но одним из самых отчаянных воинов группы. Богдану было всего 19 лет.

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