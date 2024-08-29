В Киеве почтили поэта и ветерана Глеба Бабича: два года назад он погиб в борьбе с агрессором

Два года назад, 28 июля 2022 года возле Изюма в Харьковской области погиб Глеб Бабич – ветеран войны против российской агрессии, соучредитель ОО "Res_Publika. Братья по Оружию", поэт и общественный деятель.

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До 2019 года Глеб был командиром взвода 10 ОГШБр. После 24 февраля 2022 стал бойцом сил ТРО Киева. Сочинил более 500 песен и стихов. Песни на стихи Глеба Бабича исполняет группа Kozak System – "Подай оружие", "Сила и оружие", "Довольно грустных песен", "Свобода как любовь", "Мольфар", "Те, кто держит небо над Рождеством" и "Не покинь ". Глеб Бабич претворял в жизнь многие проекты помощи армии. Комплексы оптической разведки, которые он спроектировал вдоль линии фронта, спасли многие жизни украинских воинов.

Ветеранская организация "Res_Publika. Братья по Оружию" теперь носит его имя, а его участники с начала полномасштабного вторжения воюют на фронте.

Во второй раз подряд в годовщину гибели друзья, собратья и близкие Глеба Бабича собрались на вечер памяти.

"То, что мы с вами здесь и нас здесь много – это доказательство того, что он продолжает жить. И что человек, который так много творил, так много любил, не умирает. Я продолжаю с ним разговаривать. Я заметила, что мои стихи за последний год начали меняться, потому что горе тоже трансформируется. Я не стала меньше унывать, мне так же его не хватает. Но я могу поделиться своим творчеством с людьми, и я думаю, что это то, чего бы он хотел", – поделилась своими эмоциями дочь Глеба Дарка Бабич, унаследовавшая поэтический дар своего отца.

Председатель ОО "Дело Общин" Антонина Бузило говорит: Глеб был настоящим колдуном, который умел творить чудеса.

Когда "потекли" вопросы от ветеранов АТО, Глеб понял – нужна ветеранская организация, и так родились "Братья по Оружию". А затем – проект видеонаблюдения вдоль линии фронта Локи. Глеб был незаменим. Мы очень скучаем, но стараемся все же вспоминать о Глебе с улыбкой – потому что для него это очень важно", – говорит волонтер.

Военный Алексей Петров с позывным "Кот" в видеообращении сказал: "ребята из нашего "безумного офиса" либо в ВСУ, либо в ВСУ. Каждый день "спасаем мир" и каждый день вспоминаем тебя. Без тебя очень тяжело".

Военный и депутат Киевсовета Александр Погребиский рассказал, что "Братья по Оружию" сейчас помогают семьям погибших, проводят юридические консультации для военных, организуют отдых детям защитников. "Глеб, работаем дальше – и на войне, и здесь, в тылу, помогая собратьям. Когда говорят, что Глеб нам помогает – для меня лично это продолжается и в поле боя", – говорит Погребиский.

Издательство "Белка" представило специальное издание книги стихов Глеба Бабича "Стихи и песни" с воспоминаниями его друзей. "Мы осуществили мечту Глеба, о которой он говорил, когда мы издавали первый тираж книги – перевести его поэзии на украинский. А также мы добавили воспоминания о Глебе. Вышло так, что кроме книги Бабича и воспоминаний о нем, у нас также вышел альманах текстов конкурса его имени", – говорит соучредитель "Белки" Ирина Белоцерковская.

Писательница Тамара Ореха Зерня рассказала о работе над книгой: "все люди, работавшие с Глебом, знавшие его, делились воспоминаниями. И это было так тепло, так искренне. Я думаю: какое счастье оставить после себя такое количество людей, которые тебя вспоминают добром – в разных областях, в разных вопросах. Очень хотелось бы, чтобы когда будет парад Победы, он шел вместе с нами. Это невосполнимая потеря, огромная. Я себя только успокаиваю, что мы своим трудом зафиксировали истории об этом действительно выдающемся человеке. Ибо книга – это билет в вечность", – говорит писательница.

"Мы становимся свидетелями еще одной эпохи, которая даст нации целый пласт художников, творцов, чьи произведения будут открывать, чтобы строить украинскую государственность дальше", – говорит журналист и общественный деятель Виталий Гайдукевич.

"Почву удалось так всех нас затянуть, переплести, создать, укрепить команду и двигаться уверенно к Победе. Это было его дело – не просто защищать наше небо, не просто защищать нашу землю. А защищать нашу душу – душу Украины, душу украинцев. Для меня Глеб был братом, другом, украинским философом. Причем философом масштаба Сковороды. Так он умел думать, да он умел говорить, так он мог вдохновлять всех нас. И мы это должны нести вперед", – говорит пятый президент Петр Порошенко.

Он был искренним патриотом своей страны. Он был очень смелым воином и невероятно надежным другом. Нам очень не хватает Глеба, но мы упорно продолжаем бороться за будущее Украины. И я благодарна каждому из вас сегодня за то, что вы собрались на вечер памяти нашего дорогого Глеба. Он живет в наших сердцах, продолжает жить в наших мыслях и в наших действиях. Теперь он будет жить и в названиях улиц. Благодаря инициативе нашей команды в Киеве нам удалось переименовать одну из улиц столицы по имени Глеба Бабича", – говорит депутат Киевсовета Марина Порошенко.

Как известно, еще одна улица Глеба Бабича будет в его родном Николаеве – эту инициативу тоже поддержали горожане.