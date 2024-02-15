В Киеве откроется мультимедийное пространство музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

В Музее истории города Киева начнется выставка ГОЛОСА – открытие мультимедийного пространства Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова с арт-инсталляцией от создателей GOGOLFEST. Экспозиция стремится раскрыть глубину и силу живых историй мирных украинцев о войне.

"Выставка ГОЛОСА – это начало. Это открытие мультимедийного пространства Музея Голоса Мирных офлайн. В партнерстве с одним из лучших исторических музеев Украины – Музеем истории Киева. Начало бесконечного рассказа мирных историй, начало физической жизни Музея "Голоса Мирных". Который будет развиваться во взаимодействии с аудиторией, будет приобретать новые смыслы и измерения как надежный источник правды об этой войне", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного Совета Фонда Рината Ахметова.

Посетитель станет не только наблюдателем, но и активным участником выставки. Это впечатляющий эффект присутствия, благодаря которому каждая история будет чувствоваться глубоко и объемно. Видео, аудио и физические арт-объекты будут создавать единое пространство, чтобы раскрыть с одной стороны – трагедию войны, а с другой – силу и достоинство людей, которые выстояли, несмотря на ужасы.

"Наступает момент, когда есть смысл подводить итоги и формировать дорожную карту. Это возможность каждому понять: где ты, кто ты, кто мы? Куда мы идем? Как не отчаяться? Надежда есть в каждой истории о войне, каким бы страшным ни был рассказ. И еще: нельзя забывать свою историю, позволять ее искажать, а Россия это делала и будет делать. Музей "Голоса Мирных" хранит историю страны из первых уст. Выставка же направлена на то, чтобы правду о зле, которое причиняет Россия в Украине, знал весь мир", – отметил Влад Троицкий, продюсер и автор идеи выставки, основатель GOGOLFEST.

Музей "Голоса Мирных" собирает, хранит и делится историями мирных жителей Украины, пострадавших от войны с 2014 года. 100 тысяч историй в Музее – это самый большой в мире архив свидетельств украинцев о российской агрессии. Это живая история страны из первых уст, ценная составляющая национальной памяти, важный источник данных для установления справедливости. Мультимедийное пространство Музея – это возможность передать эту информацию уникальным способом, предоставить людям возможность прикоснуться к историям, а не только услышать их.

Мультимедийное пространство будет реализовано в партнерстве с Музеем истории города Киева – это крупнейшее музейное объединение столицы, состоящее из 9 музеев-филиалов. Музей представляет исторические, художественные, образовательные проекты и разные аспекты истории, литературы, науки, искусства, общественно-политической жизни города.

"Накануне второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, когда боль отнюдь не утихает, а раны человеческих судеб до сих пор кровоточат, мы совместно с Музеем "Голоса Мирных" покажем украинскую трагедию в настоящих историях людей, которые непосредственно столкнулись с ней. Именно "Голоса Мирных" является крупнейшим в мире архивом устных историй мирных жителей, пострадавших в результате жестокой войны, развязавшей Россию в Украине еще в 2014 году на востоке страны. И этой выставкой мы стремимся придать голос украинским героям, чтобы ни одно преступление против человечности не было забыто, а гнев переродился в нашу силу ради победы и достойного будущего для Украины", – подчеркнула Диана Попова, генеральный директор Музея истории города Киева.

Составной выставки ГОЛОСА станет саундинсталляция с объемным пятиканальным звуком. Саундтрек написала композитор Яна Шлябанская, использовав настоящие голоса героев Музея "Голоса Мирных". Поэтически-музыкальную композицию создает команда актеров "Дах-трио". В экспозиции будут использованы стихи Василия Стуса. А видеоряд будет состоять из компиляции документальных кадров, анимации и видеокарта. В выставке примут участие и реальные артефакты военного времени, которые хранит Музей.