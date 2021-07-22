В Киеве очередной языковой скандал: мужчине отказали в работе из-за украинского

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Общество
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В Киеве очередной языковой скандал: мужчине отказали в работе из-за украинского

В столице Украины Киеве разгорелся очередной языковой скандал. Украинская компания Light consulting отказала мужчине в трудоустройстве из-за того, что он говорит на государственном языке.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко. К нему обратился Владислав Коваль, который хотел устроиться в эту компанию менеджером по туризму.

Стерненко отметил, что сайт Light consulting полностью русскоязычный, украинской версии нет, хотя компания позиционирует себя, как украинская. А в описании к вакансии было указано, что претендент должен свободно говорить по-русски.

Во время телефонного разговора с HR-менеджером Владислав сказал, что он знает русский язык и свободно им владеет, но после событий 2014 года, то есть после начала российской агрессии, ему неприятно разговаривать на русском и он не использует этот язык в повседневной жизни. В то же время мужчина отметил, что может это делать, если возникнет такая необходимость с клиентами.

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В ответ на это девушка сообщила, что он компании не подходит, поскольку она исключительно русскоязычная.

Мария Московская, HR-менеджер Light consulting

Впоследствии мужчина попытался получить официальный комментарий представителя Light consulting по поводу того, является ли такая позиция личной HR-менеджера, или позицией компании.

"Это позиция компании, или лично Марии (так зовут HR-менеджера, – ред)? Потому что это прямое нарушение закона о языке. И собственно мне интересно, потому, что я уже написал заявление языковому омбудсмену, но мне хочется понять, идти ли мне дальше в защите своих прав ", – сказал Владислав Коваль представительницы Light consulting.

Таким образом Владислав дал компаний шанс исправить нарушение закона. Однако, это не помогло и представительница Light consulting начала манипулировать, заявив вконец, что компания оставляет за собой право отклонить его кандидатуру из-за того, что он не хочет в повседневной жизни говорить на русском.

В Киеве компания Columb Trade, которая занимается подбором автомобилей из США, отказалась принимать на работу жительницу столицы Викторию Юхимец из-за того, что она разговаривает на украинском языке.

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