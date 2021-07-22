В Киеве очередной языковой скандал: мужчине отказали в работе из-за украинского

В столице Украины Киеве разгорелся очередной языковой скандал. Украинская компания Light consulting отказала мужчине в трудоустройстве из-за того, что он говорит на государственном языке.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко. К нему обратился Владислав Коваль, который хотел устроиться в эту компанию менеджером по туризму.

Стерненко отметил, что сайт Light consulting полностью русскоязычный, украинской версии нет, хотя компания позиционирует себя, как украинская. А в описании к вакансии было указано, что претендент должен свободно говорить по-русски.

Во время телефонного разговора с HR-менеджером Владислав сказал, что он знает русский язык и свободно им владеет, но после событий 2014 года, то есть после начала российской агрессии, ему неприятно разговаривать на русском и он не использует этот язык в повседневной жизни. В то же время мужчина отметил, что может это делать, если возникнет такая необходимость с клиентами.

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В ответ на это девушка сообщила, что он компании не подходит, поскольку она исключительно русскоязычная.

Впоследствии мужчина попытался получить официальный комментарий представителя Light consulting по поводу того, является ли такая позиция личной HR-менеджера, или позицией компании.

"Это позиция компании, или лично Марии (так зовут HR-менеджера, – ред)? Потому что это прямое нарушение закона о языке. И собственно мне интересно, потому, что я уже написал заявление языковому омбудсмену, но мне хочется понять, идти ли мне дальше в защите своих прав ", – сказал Владислав Коваль представительницы Light consulting.

Таким образом Владислав дал компаний шанс исправить нарушение закона. Однако, это не помогло и представительница Light consulting начала манипулировать, заявив вконец, что компания оставляет за собой право отклонить его кандидатуру из-за того, что он не хочет в повседневной жизни говорить на русском.

В Киеве компания Columb Trade, которая занимается подбором автомобилей из США, отказалась принимать на работу жительницу столицы Викторию Юхимец из-за того, что она разговаривает на украинском языке.