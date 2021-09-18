В Киеве мужчина убил мать гантелью, ему грозит 15 лет тюрьмы

В Киеве во время ссоры мужчина убил свою мать, ударив по голове гантелью. От полученной травмы женщина умерла на месте.

Сообщение о том, что в квартире на улице Ушакова слышны крики поступило в полицию 18 сентября от местного жителя. На место происшествия приехали патрульные, следственно-оперативная группа и врачи, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Киеве (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По указанному адресу правоохранители нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. По предварительной информации было известно, что к убийству причастен 38-летней сын умершей. Мужчину задержали, было начато уголовное производство по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Сумской области Сергей Белый убил своего трехлетнего сына Алексея, после чего бросил тело в лесополосе. Преступление произошло в городе Глухове Шосткинского района.