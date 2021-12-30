В Киеве масштабный протест из-за рейдерства ТЦ 'Сириус': активисты требуют увольнения замминистра юстиции Горовца

В четверг, 30 декабря, в Киеве возле здания Министерства юстиции Украины состоялась масштабная акция протеста. Более полусотни человек требуют немедленного отстранения заместителя министра юстиции Евгения Горовца. Недовольство вызвало откровенное рейдерство столичного ТЦ "Сириус". Инициатор митинга – общественная организация "Народ против коррупции".

Как сообщило издание "СтопКор", представители общественной организации заявляют, что заместитель министра может быть связан с действиями антирейдерской комиссии, якобы используемой настоящими рейдерами для захвата торгово-развлекательного центра "Сириус" в Деснянском районе Киева на Троещине.

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"Активисты утверждают, что именно эта комиссия приняла к рассмотрению жалобу рейдеров на регистрационное действие по регистрации права собственности на недвижимое имущество. При этом это право собственности было приобретено решением Верховного Суда, которое, как известно, является окончательным и не подлежит обжалованию", – говорится в уведомлении.

Отметим, что вопрос действительно поднимался на заседание комиссии в Офисе противодействия рейдерству 23 декабря. О чем идет речь на сайте Минюста.

Кроме членов ОО, к участию в акции присоединилось около полусотни человек.

Горовец, антирейдерская комиссия и Министерство юстиции поставили себя выше Верховного Суда. Более того, – выше закона", – подчеркивают митингующие.

Они выдвинули главное требование – немедленное отстранение г-на Горовца от исполнения служебных обязанностей. А также – проведение тщательной проверки деятельности в должности первого замминистра.

"Просим антирейдерскую комиссию вернуться в пределы закона и не рассматривать жалобы, которые не подлежат рассмотрению. Также мы принесли соответствующее обращение к Министру юстиции Денису Малюськи. Хотим ему сказать, что он должен контролировать министерство и своих подчиненных. В том числе и деятельность, которую ведет Горовец. Потому что это выглядит так, будто он "крышует" всю эту деятельность. Поэтому мы пришли сегодня под стены Министерства юстиции и требуем сейчас немедленно выйти к нам представителя и непосредственно самого министра", – сообщили активисты.

Часть митингующих прорвалась внутрь ведомства. К ним вышел заместитель начальника управления - начальник отдела приемки и регистрации документов Константин Данилкович, который взял обращение для регистрации.

"Это обращение будет официально зарегистрировано, министр его обязательно увидит. Мы передадим эту информацию руководству и Офису противодействия рейдерству. Позвать Горовца я не могу и не могу сказать, есть ли он на рабочем месте. Запишитесь на личный прием. На сайте можно оставить заявку", – ответил он активистам.

Представитель прессслужбы подтвердил, что информация будет передана и взял материалы дела на изучение.