В Киеве и трех областях за сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19
За последние сутки, 21 марта, в Украине были вакцинированы 2715 человек. Всего прививки от COVID-19 получили 111 025 человек. В Киеве, а также Кировоградской, Львовской и Хмельницкой областях за сутки не сделали ни одной прививки.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. В то же время завершил вакцинацию, то есть получил две дозы только один человек.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область – 50 прививок;
Волынская область – 50 прививок;
Днепропетровская область – 190 прививок;
Донецкая область – 770 прививок;
Житомирская область – 310 прививок;
Закарпатская область – 30 прививок;
Запорожская область – 50 прививок;
Ивано-Франковская область – 55 прививок;
Киевская область – 270 прививок;
Кировоградская область – 0 прививок;
Луганская область – 210 прививок;
Львовская область – 0 прививок;
Киев – 0 прививок;
Николаевская область – 30 прививок;
Одесская область – 120 прививок;
Полтавская область – 130 прививок;
Ривненская область – 100 прививок;
Сумская область – 50 прививок;
Тернопольская область – 60 прививок;
Харьковская область – 20 прививок;
Херсонская область – 30 прививок;
Хмельницкая область – 0 прививок;
Черновицкая область – 70 прививок;
Черниговская область – 50 прививок;
Черкасская область – 70 прививок.
В Минздраве добавили, что прививки проводилось 66 мобильными бригадами по иммунизации. По состоянию на 21 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 309 826 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал начало второго этапа вакцинации в Украине.