В Киеве и трех областях за сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19

За последние сутки, 21 марта, в Украине были вакцинированы 2715 человек. Всего прививки от COVID-19 получили 111 025 человек. В Киеве, а также Кировоградской, Львовской и Хмельницкой областях за сутки не сделали ни одной прививки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. В то же время завершил вакцинацию, то есть получил две дозы только один человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 50 прививок;

Волынская область – 50 прививок;

Днепропетровская область – 190 прививок;

Донецкая область – 770 прививок;

Житомирская область – 310 прививок;

Закарпатская область – 30 прививок;

Запорожская область – 50 прививок;

Ивано-Франковская область – 55 прививок;

Киевская область – 270 прививок;

Кировоградская область – 0 прививок;

Луганская область – 210 прививок;

Львовская область – 0 прививок;

Киев – 0 прививок;

Николаевская область – 30 прививок;

Одесская область – 120 прививок;

Полтавская область – 130 прививок;

Ривненская область – 100 прививок;

Сумская область – 50 прививок;

Тернопольская область – 60 прививок;

Харьковская область – 20 прививок;

Херсонская область – 30 прививок;

Хмельницкая область – 0 прививок;

Черновицкая область – 70 прививок;

Черниговская область – 50 прививок;

Черкасская область – 70 прививок.

В Минздраве добавили, что прививки проводилось 66 мобильными бригадами по иммунизации. По состоянию на 21 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 309 826 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал начало второго этапа вакцинации в Украине.