У Києві та трьох областях за добу не зробили жодного щеплення від COVID-19
Протягом останньої доби, 21 березня, в Україні було вакциновано 2715 осіб. Всього щеплення від COVID-19 отримали 111 025 осіб. У Києві та Кіровоградській, Львівській і Хмельницькій областях упродовж доби не зробили жодного щеплення.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ. Водночас завершила вакцинацію, тобто отримала дві дози тільки одна особа.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
Вінницька область – 50 щеплень;
Волинська область – 50 щеплень;
Дніпропетровська область – 190 щеплень;
Донецька область – 770 щеплень;
Житомирська область – 310 щеплень;
Закарпатська область – 30 щеплень;
Запорізька область – 50 щеплень;
Івано-Франківська область – 55 щеплень;
Київська область – 270 щеплень;
Кіровоградська область – 0 щеплень;
Луганська область – 210 щеплень;
Львівська область – 0 щеплень;
Київ – 0 щеплень;
Миколаївська область – 30 щеплень;
Одеська область – 120 щеплень;
Полтавська область – 130 щеплень;
Рівненська область – 100 щеплень;
Сумська область – 50 щеплень;
Тернопільська область – 60 щеплень;
Харківська область – 20 щеплень;
Херсонська область – 30 щеплень;
Хмельницька область – 0 щеплень;
Чернівецька область – 70 щеплень;
Чернігівська область – 50 щеплень;
Черкаська область – 70 щеплень.
У МОЗ додали, що щеплення проводилось 66 мобільними бригадами з імунізації. Станом на 21 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 309 826 осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував початок другого етапу вакцинації в Україні.