В Киеве и Харькове прогремели новые взрывы: сообщили о погибших

В украинских городах Киев и Харьков вечером 1 марта прогремели новые взрывы. В столице их было слышно в нескольких района, а в Харькове российские оккупанты попали в танковое училище и в жилой дом.

Как пишет telegram-канал Харьков NOW, по предварительной информации, несколько снарядов упали на главный учебный корпус института танковых войск (танковое училище), есть погибшие.

Как сказано в сообщении, на складе якобы взрываются снаряды. Кроме того, войска РФ обстреляли жилой дом на улице Гагарина. На опубликованных фото видно, что в некоторых квартирах повыбивало стекла.

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В то же время в Госспецсвязи сообщили, что в Киеве на Русановке, в Вишневом, на Куреневке, в Боярке и Жулянах бомбардировка. В Белой Церкве тоже прозвучал громкий взрыв, горит военная площадка.

На столичном Виноградаре было слышно четыре мощных взрыва.

Напомним, что оккупанты около 8 часов утра 1 марта снова накрыли Харьков массированными ракетными ударами: одна из ракет прилетела на площадь Свободы в центре города и попала в здание Харьковской облгосадминистрации. В результате атак погибли семь человек, еще 24 пострадали. В то же время в Киеве прогремел взрыв у столичной телебашни в районе Дорогожичей. Это преступление оккупантов особенно цинично, поскольку рядом расположен Бабий Яр – кладбище погибших во Второй Мировой войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже несколько дней Харьков обстреливают из "Градов". В городе – значительные разрушения, много жертв. Накануне оккупанты крыли жилые кварталы из "Градов" и начали взрывать подстанции.

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