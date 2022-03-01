Оккупанты снова накрыли Харьков массированными ракетными ударами: здания ХОГА почти нет, много погибших и пострадавших

Российские оккупанты около 8 часов утра 1 марта снова накрыли Харьков массированными ракетными ударами: одна из ракет прилетела на площадь Свободы в центре города и попала в здание Харьковской облгосадминистрации. В результате атак погибли семь человек, еще 24 пострадали.

Одиннадцать из них, в частности ребенок, попали в больницы, подтвердила пресс-служба ГСЧС Украины. Момент прилета ракеты зафиксировали камеры наблюдения, по факту нарушения русскими обычаев войны начато расследование (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Безумные "освободители" уже не скрывают, что их авиаудары совершаются именно по гражданскому населению. Сейчас враг цинично и демонстративно поливает ракетами центральную часть Харькова – центр первой столицы нашей многострадальной Украины. Есть попадание в здание ХОГА, оперного театра, филармонии (преимущественно 4-5 этажные жилые дома), – говорилось в первых сообщениях спасателей.

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Бойцы ГСЧС начали спасательные работы, как только снизилась интенсивность обстрелов. Было привлечено десятки человек и 7 единиц техники. Харьковчан попросили оставаться в укрытиях.

"Придет время, когда все военные преступники, все безумные диктаторы предстанут перед судом. И тогда даже сам сатана проклянет вас за каждую каплю пролитой крови наших граждан. Горите в аду навсегда!" – обратились к врагу украинские спасатели.

"Рашистские мрази нанесли удар по центру Харькова. Они воюют с гражданским населением. Как и нацисты во Второй мировой. Между ними нет разницы", – высказался народный депутат Украины 8 созыва Борислав Береза.

В сети начали появляться видео последствий страшного удара врага, который разрушил здание Харьковской областной гражданской администрации.

Бывший "азовец" Константин Немичев показал, как выглядит ХОГА после удара изнутри. Там полностью разрушена лестничная клетка и частично коридоры на всех этажах.

Днем обстрел центральных районов города продолжался. По данным Telegram-канала "Оперативный ВСУ", оккупанты также пытались взять в плен местных жителей.

"Сообщают харьковчане. Оккупанты берут в плен местных жителей! С целью использования их как живого щита", – говорилось в посте.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры Харькова было начато досудебное расследование по поводу попадания снаряда возле здания Харьковской ОГА. В частности, по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Офисе генерального прокурора отметили, что досудебное расследование по уголовному производству будут осуществляться следователями Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже несколько дней Харьков обстреливают из "Градов". В городе – значительные разрушения, много жертв. Накануне оккупанты крыли жилые кварталы из "Градов" и начали взрывать подстанции.

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