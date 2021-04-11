В "Эпицентре" в Киеве проигнорировали локдаун: толпы покупателей и забитая парковка. Фото

Антонина Карташева Общество 21:13, 11.04.2021 Обновлено: 21:21, 11.04.2021

Несмотря на то, что в столице жесткий карантин, "Эпицентр" продолжает работать. В частности, 11 апреля работал магазин на улице Григоренко.

Об этом сообщает Цензор.Нет. На фотографиях видно, что люди не переживают о карантинных ограничениях, не соблюдают дистанцию в очередях.

В локдаун в Киеве работает "Эпицентр".
censor.net
Несмотря на карантин люди идут в "Еипцентр".
censor.net

"Эпицентр", который должен быть закрытым в связи с карантинными ограничениями в столице, не имитирует работу под интернет-доставку на месте, а свободно пропускает покупателей. Несмотря на ограничительную ленту работают все отделы, люди выбирают товар и образуют большие очереди на кассе.

Люди не соблюдают дистанцию в очереди.
censor.net
В "Эпицентре" очереди в период локдауну.
censor.net

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