В "Епіцентрі" у Києві проігнорували локдаун: натовп покупців і забита парковка. Фото

Антоніна Карташева Суспільство 21:13, 11.04.2021 Оновлено: 21:21, 11.04.2021

Попри те, що у столиці жорскі карантинні обмеження, "Епіцентр" продовжує працювати. Зокрема, 11 квітня працював магазин на вулиці Григоренка.

Про це повідомляє Цензор.Нет. На фотографіях видно, що люди не переймаються карантинними обмеженнями, не дотримуються дистанції у чергах.

В локдаун у Києві працює "Епіцентр".
censor.net
Незважаючи на карантинні обмеження люди йдуть в "Еіпцентр".
censor.net

"Епіцентр", який повинен бути зачиненим у зв'язку з карантинними обмеженнями у столиці, не імітує роботу під інтернет-доставку на місці, а вільно пропускає покупців. Попри обмежувальну стрічку працюють всі відділи, люди обирають товар і утворюють великі черги на касі.

Люди не дотримуються дистанції у черзі .
censor.net
В "Епіцентрі" черги в період локдауну.
censor.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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