В "Эпицентре" в Киеве проигнорировали локдаун: толпы покупателей и забитая парковка. Фото
Несмотря на то, что в столице жесткий карантин, "Эпицентр" продолжает работать. В частности, 11 апреля работал магазин на улице Григоренко.
Об этом сообщает Цензор.Нет. На фотографиях видно, что люди не переживают о карантинных ограничениях, не соблюдают дистанцию в очередях.
"Эпицентр", который должен быть закрытым в связи с карантинными ограничениями в столице, не имитирует работу под интернет-доставку на месте, а свободно пропускает покупателей. Несмотря на ограничительную ленту работают все отделы, люди выбирают товар и образуют большие очереди на кассе.
Как сообщал OBOZREVATEL :
8 января в Украине с началом жесткого карантина (локдауну) торговая сеть гипермаркетов "Эпицентр" продолжала работу, но потом внезапно закрыла магазины.
В трех магазинах сети "Эпицентр" для исследования приобрели 39 образцов продукции. Оказалось, что 44% – не соответствует заявленному качеству.