В "Эпицентре" в Киеве проигнорировали локдаун: толпы покупателей и забитая парковка. Фото

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Общество
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В 'Эпицентре' в Киеве проигнорировали локдаун: толпы покупателей и забитая парковка. Фото

Несмотря на то, что в столице жесткий карантин, "Эпицентр" продолжает работать. В частности, 11 апреля работал магазин на улице Григоренко.

Об этом сообщает Цензор.Нет. На фотографиях видно, что люди не переживают о карантинных ограничениях, не соблюдают дистанцию в очередях.

В локдаун в Киеве работает "Эпицентр".
Несмотря на карантин люди идут в "Еипцентр".

"Эпицентр", который должен быть закрытым в связи с карантинными ограничениями в столице, не имитирует работу под интернет-доставку на месте, а свободно пропускает покупателей. Несмотря на ограничительную ленту работают все отделы, люди выбирают товар и образуют большие очереди на кассе.

Люди не соблюдают дистанцию в очереди.
В "Эпицентре" очереди в период локдауну.

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ЛокдаунЭпицентр