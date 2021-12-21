В Киев прибыл борт с ранеными бойцами ВСУ, волонтеры просят о помощи. Фото

Во вторник, 21 декабря, в Киев прилетел борт с раненными на Донбассе украинскими воинами. Волонтеры попросили о помощи всех небезразличных, поскольку ситуация и с военнослужащими, и в целом на фронте тяжелая.

Об этом в Facebook написала волонтер Наталья Юсупова. Активистка сообщила, что у бойцов, которые 20 декабря подорвались на неизвестном устройстве, тяжелые ранения – ампутация, пулевые и осколочные ранения. При этом, обстрелы на Донбассе ведутся постоянно, фактически каждый день есть раненые и убитые, а россияне продолжают стягивать к украинским границам вооружение.

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"Люди, волонтерам нужна помощь! Госпиталь закрываем своими усилиями, пожалуйста, помогайте нам с покупкой необходимого на фронт. Нужны квадрокоптеры, кабеля, камеры, планшеты, лекарства", – призвала Юсупова.

Она сообщила, что в декабре уже купила три квадрокоптера общей стоимостью 170 тыс. грн, но нужны еще два. Также волонтер приобрела 4 планшета – 40 тыс. грн, кабель – 11 тыс., много лекарств. Однако, по ее словам, в заказе еще много видов кабеля, камер, другого оборудования.

"Каждый гражданин Украины может присоединиться к помощи, это наша война и наша страна. Спасибо всем кто помогает!" – написала Юсупова.

Карта для помощи 5375 4141 0204 7676 и 5375 4141 2065 9130 Монобанк.

Напомним, двое украинских защитников получили ранения 20 декабря в зоне проведения ООС на Донбассе. Состояние здоровья одного – тяжелое, другого – средней тяжести. Еще один украинский защитник был ранен утром 21 декабря вблизи Широкино. Его состояние средней тяжести.

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