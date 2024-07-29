В Керчи и Феодосии тысячи абонентов остались без света: что происходит

Во временно захваченном войсками страны-агрессора России Крыму более 5 тысяч абонентов остались без электричества. Причиной подконтрольные Кремлю "власти" полуострова назвали аварию.

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В частности без света остались жители в Керчи и Феодосии, заявил заместитель так называемого министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин. Его слова процитировали пропагандистские ресурсы в понедельник, 29 июля.

По словам представителя оккупационной "власти" украинского Крыма, в Керчи обесточено 9 трансформаторных подстанций, в Феодосии – 14. Воронкин утверждает, что аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Накануне местные СМИ сообщили, что Феодосия и часть Белогорского района захваченного россиянами Крыма частично обесточены. Сообщалось что, причина – "технологические нарушения в сетях "Крымэнерго".

Ранее во многих районах Крыма произошли аварийные отключения света. Частично были обесточены Ялта, Евпатория, Алушта, Симферополь. Как сообщил назначенный Москвой "глава" Крыма Сергей Аксенов, отключение электроэнергии якобы связано с аномально жаркой погодой.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 июля Россию атаковали БПЛА. Зафиксированы прилеты по электроподстанциям в Белгородской, Орловской и Курской областях. Россияне жаловались на перебои со светом.