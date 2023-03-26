В Карпаты вернулась зима: на улице 4 мороза и груды снега. Видео

В Украинские Карпаты вернулась зимняя погода. Высокогорье замело снегом, там поднялся сильный ветер, а температура воздуха упала до -4 градусов мороза.

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Кроме того, синоптики предупреждают об угрозе схождения лавин. В частности, 26 и 27 марта значительная снеголавинная опасность (3 уровень) продержится на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей, сообщили в Укргидрометцентре.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" – говорится в сообщении метеорологов.

Спасатели также призвали украинцев воздержаться от походов в горы.

"Температура с утра была -4. Наблюдалась оттепель, но погода усложнилась, снег, метель. Видимость ограничена. Ветер южно-западный, местами до 15 м/с", – рассказал руководитель Черногорского поисково-спасательного поста на горе Поп-Иван Василий Фицак.

По его словам, в ближайшие дни в высокогорье предвидятся осадки, снижение температуры и ограниченная видимость.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На днях в Украинских Карпатах наблюдали редкое оптическое явление, известное как "брокенский призрак". Человек может увидеть свою тень на поверхности облаков или тумана.

– Ранее в сети показали яркие фото зимы в Карпатах. Снежный покров может сохранятся на вершинах гор до самого лета.