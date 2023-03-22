"Броккенский призрак": в Украинских Карпатах наблюдали редкое оптическое явление. Фото

В Украинских Карпатах заметили и зафиксировали редкое оптическое явление под названием "броккенский призрак". Это когда наблюдатель видит свою тень на поверхности облаков или тумана в направлении, противоположном Солнцу.

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Об этом сообщил руководитель Черногорского поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Василий Фицак. Он же обнародовал фото этого редкого явления.

"Броккенский призрак. Черногора", – подписал фото Василий Фицак.

"Броккенский призрак" (нем. Brockengespenst) – это редкое оптическое явление в горах, когда наблюдатель видит свою тень на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном Солнцу. Эта тень может показаться очень большой, иногда она окружена цветными кольцами (так называемая глория) – этот эффект обусловлен дифракцией света. Также привидение может двигаться (иногда совершенно неожиданно) это связано с движением облачного слоя и колебанием плотности облаков.

"Броккенский призрак" появляется, когда Солнце светит через альпиниста, смотрящего вниз с хребта или пика в туман. Тень альпиниста идет сквозь туман, часто принимая причудливые угловатые контуры, вызванные перспективой. Увеличение размеров тени – оптическая иллюзия, объясняемая тем, что наблюдатель сравнивает свою тень, лежащую на относительно близких облаках, с дальними объектами поверхности, которые видны сквозь просветы в облаках; или когда невозможно сориентироваться в тумане и сравнить размеры. Кроме того, тени попадают на капли воды, расположенные на разных расстояниях от глаза, чем нарушает восприятие глубины.

Популярность явление приобрело благодаря пику Брокен в горах Гарц в Германии, где постоянные туманы и доступность малых высот позволяют наблюдать его особенно часто. Это способствовало возникновению местной легенды, по которой и дали явлению название.

"Броккенский призрак" наблюдался и впервые был описан Иоганном Зильбершлагом в 1780 году и с тех пор не раз описывалось в литературе о горах Гарц. Это явление можно увидеть в разных горных уголках мира. Встречается также в Украине в Крымских горах и Карпатах. В частности, его могут наблюдать находящиеся в самолете пассажиры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в июне 2017 года на горе Поп Иван в Украинских Карпатах фотограф Сергей Павлюк зафиксировал редкое оптическое явление – "броккенский призрак".

А в декабре 2021 года "броккенского призрака" увидел и зафиксировал англичанин Томас Своллоу, путешествуя по горам в Озерном крае (горный регион в Северо-Западной Англии).

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