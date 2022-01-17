В Карпатах спасли иностранного туриста, попавшего в снежную ловушку. Фото

В Карпатах, около вершины горы Пип Иван, украинские спасатели обнаружили травмированного иностранного туриста. Гражданин Польши попал в снежную ловушку и не смог выбраться из нее самостоятельно.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины в Telegram. Инцидент произошел в понедельник, 17 января. Как отмечается, туриста нашли спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста (Яворник).

В сообщении говорится, что вызов поступил от одной из американских компаний в 14:50. Там отметили, что турист получил травму у горы Пип Иван – ориентировочно в 200 метрах от вершины.

Видео дня

На помощь отправились трое спасателей. Как оказалось, турист получил незначительные обморожения, в настоящее время он находится в безопасности, отметили в ведомстве.

В пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям добавили, что в 16:20 поляка доставили в поисково-спасательный пост на вершине Пип Ивана. Из-за усложнения погодных условий спустить иностранца с горы оказалось невозможным. Это планируется сделать во вторник, 18 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Карпатах во время восхождения на Говерлу погибла 57-летняя туристка. Еще двоих, которые получили травмы разных степеней тяжести, на данный момент госпитализировали.