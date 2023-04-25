В Каннах покажут документальный фильм 'Откуда куда' об эвакуации во время войны в Украине

На Каннском кинофестивале, который будет проходить с 16 по 27 мая в рамках программы ACID, состоится премьера документального фильма совместного производства Польши, Франции и Украины Откуда куда ( Skąd dokąd / In the Rearview ) польского режиссера Мачека Хамела об эвакуации украинских беженцев.

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В этом году документальный фильм Откуда куда режиссера Мачека Хамела будет представлен на Каннском кинофестивале. Лента отобрана в программу Cannes ACID, для которой ежегодно ассоциация кинематографистов ACID (Ассоциация независимого кино и его распространение) выбирает 9 фильмов. Это важный шаг к актуализации вопроса российско-украинская войны и украинских беженцев в медийном пространстве Европы. К производству фильма присоединилась украинская кинокомпания "435 FILMS".

Полнометражный документальный фильм Откуда куда иллюстрирует сборный образ украинских беженцев – детей, женщин, пожилых и мужчин, которые после вторжения России вынуждены покинуть свои дома и ехать в неизвестное будущее. Цель одна на всех – найти безопасное убежище. Они садятся в эвакуационный автобус и рассказывают о физических и моральных травмах, которые им пришлось пережить. За рулем сам режиссер, который везет героев подальше от войны и помогает спасти их жизнь.

"Более года назад я присоединился как волонтер к первым эвакуациям из польско-украинской границы, а затем из отдаленных районов Черниговщины и Донбасса. Мы создали эффективную трансграничную сеть волонтеров, которые помогали во время войны, одну из тысяч таких общественных организаций, возникающих между Польшей и Украиной. Это свидетельство того, как формируется дружба перед общей угрозой зла. Идея создания этого фильма появилась по дороге, в эвакуационном автобусе" – рассказывает режиссер Мачек Хамела.

Первые дни вторжения России в Украину. Люди сталкиваются с неопределенностью, здесь и сейчас они решают отказаться от того, что должны и бежать от войны. Когда они садятся в запыленный автобус на иностранных номерах, то держат в руках самое ценное, что осталось. Автомобиль преодолевает десятки тысяч километров, выполняя различные функции для беженцев: комнаты ожидания, больницы, приюта, зоны доверия и признаний, общие для людей, которые встретились случайно.

"Откуда куда" – это коллективный портрет, составленный из переживаний тех, кто имеет единственную цель: найти надежное убежище. В автобусе, их временном убежище исчезают важность пола, возраста, цвета кожи, физического состояния, происхождения, идентичности, мировоззрения и веры. В польской и украинской версиях названия фильма – Skąd dokąd и Откуда, "откуда" (Skąd) и "куда" (dokąd) – это обычные вопросы, которые ставятся при попытке пройти через множество контрольных пунктов, расположенных на территории Украины.