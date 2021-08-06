Накрывший Каменец-Подольский ураган повредил башню знаменитой крепости. Фото и видео

Ураган, который пронесся по Хмельницкой области вечером 5 августа, снял крышу с одной башни Каменецкой крепости – одного из семи чудес Украины. Конструкция упала на кровлю пристенного корпуса №2, повредив ее.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Каменец-Подольского исторического музея-заповедника Александр Заремба. Он уточнил, что пострадала Лаская крепостная башня на Старом замке, построенная во второй половине XV века с южной части замковой стены (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сильный ветер отбросил деревянные конструкции накрытия на более чем 25 метров.

"Ночью работники фондов музея, сектора Старый замок и других отделов эвакуировали экспонаты, чтобы уберечь их от намокания", – рассказал директор музея-заповедника.

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Как передает "Украина 24", шквалистый ветер в ночь на 6 августа местами достигал 20 м/с. Он привел и к другим повреждениям: вырвал несколько деревьев с корнями в парке, а также в центре города. Кроме того, из-за ливня улицы оказались под водой, местами на тротуарах смыло брусчатку.

Всего в результате непогоды поломались более сотни деревьев. Как рассказал спикер главного управления ГСЧС в Хмельницкой области Виталий Гричанюк, также сорваны крыши с пяти домов и частных сооружений.

ТСН передает, что ураган поломал электроопоры в регионе, некоторые дома остались без света, а также газа.

Убытки, которые буря нанесла крепости в Каменец-Подольском, оцениваются в миллионы гривен.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 4 августа сильный ливень с градом наделал беды в Хмельницком. Местные ливневки не смогли справиться с потоком дождевой воды и та затопила дороги, дворы, подземку. А местами смыла асфальт.