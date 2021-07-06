В калифорнийском зоопарке вывели радужного питона с необычным окрасом. Фото

В калифорнийском зоопарке, в Фаунтин-Вэлли (США) вывели радужного питона с необычным окрасом. Его фото стало вирусным в социальных сетях из-за своей красивой чешуи, которая сияет, как радуга.

Змею по имени MyLove опубликовали на странице зоопарка в Instagram. На записи дрессировщик держит ее на солнце, передает FoxNews (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Радужная оболочка MyLove никогда не устареет", – было подписано видео.

С момента публикации на прошлой неделе видео понравилось более 31 735 раз. Пользователи Instagram прокомментировали яркую и красочную чешую змеи, многие назвали ее "красивой" и "потрясающей".

Видео дня

Джей Брюэр, основатель зоопарка рептилий, рассказал, что MyLove была выведена в зоопарке и имеет "пестрый" ген и ген "золотого ребенка", что делает ее чешую такой яркой и блестящей на солнце.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине участились нападения змей. Специалисты говорят, что виной всему жаркое лето. В такую погоду змеи мало двигаются, ищут укромные места, поэтому легко их не заметить. Специалисты просят самим не убивать этих животных, а в случае укуса сразу обращаться в больницу.