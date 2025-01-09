В каких странах есть скорбные даты из-за репрессий и агрессии СССР

Историки часто называют СССР империей зла. Несмотря на попытки России отбелить имидж Страны Советов, неоспоримым остается тот факт, что на протяжении всего ее существования к гражданам применялись репрессии и даже геноцидные практики.

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Достаточно вспомнить Большой террор 1930-х, когда была истреблена украинская интеллигенция – это поколение вошло в историю как Расстрелянное возрождение. Или принудительная депортация крымских татар в Среднюю Азию в 1944 году, в ходе которой погибло около четверти представителей народа. Людей также арестовывали по политическим мотивам и сфабрикованным обвинениям, десятилетиями держали в лагерях, пытали. И происходило так во всех бывших советских республиках. Портал "Слово и дело" собрал список скорбных дат в память о погибших и пострадавших от преступной политики СССР, установленных в разных странах.

Украина

В Украине существует сразу четыре памятные даты, посвященные жертвам репрессий. Они чествуют пострадавших и погибших от разных форм геноцида, который СССР проводил на территории нашего государства.

18 мая – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Именно в эту дату весной 1944 советский режим начал депортировать коренное население с Крымского полуострова.

– День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Именно в эту дату весной 1944 советский режим начал депортировать коренное население с Крымского полуострова. Третье воскресенье мая – День памяти жертв политических репрессий.

– День памяти жертв политических репрессий. Второе воскресенье сентября – День памяти украинцев-жертв принудительного выселения.

– День памяти украинцев-жертв принудительного выселения. Четвертая суббота ноября – День памяти жертв голодоморов 1921-1923 годов, 1932-1933 годов, а также 1946-1947 годов.

Грузия

25 февраля – День советской оккупации. Именно в эту дату в 1921 г. Красная армия вторглась в страну.

Молдова

6 июля – День памяти жертв сталинизма и депортации. В этот день в 1949 году по Бессарабии прокатилась массовая волна депортации, от которой пострадали более 30 тысяч человек.

Литва

13 января – День защитников свободы. В этот день вспоминают события 1991 года. Менее чем через год после выхода страны из СССР произошли столкновения между стремившимися к самостоятельности литовцами и советскими войсками. Кульминацией стал штурм телецентра в Вильнюсе 13 января 1991, во время которого погибли 15 человек.

– День защитников свободы. В этот день вспоминают события 1991 года. Менее чем через год после выхода страны из СССР произошли столкновения между стремившимися к самостоятельности литовцами и советскими войсками. Кульминацией стал штурм телецентра в Вильнюсе 13 января 1991, во время которого погибли 15 человек. 14 мая – День гражданского сопротивления.

– День гражданского сопротивления. 14 июня – День траура в память о серии депортаций, проведенных советскими войсками в 1941 году.

– День траура в память о серии депортаций, проведенных советскими войсками в 1941 году. 15 июня – День оккупации и геноцида.

Латвия

25 марта – День памяти жертв коммунистического геноцида (в память о начале массовых депортаций в 1949 году).

14 июня – День траура (в память о массовой депортации 1941 года).

– День траура (в память о массовой депортации 1941 года). 17 июня – День оккупации.

– День оккупации. 23 июня – День памяти жертв коммунизма и нацизма.

Эстония

14 июня – День траура в память о депортированных.

– День траура в память о депортированных. 23 июня – День памяти жертв коммунизма и нацизма.

– День памяти жертв коммунизма и нацизма. 22 сентября – День сопротивления.

Казахстан

31 мая – День памяти жертв политических репрессий.

Кыргызстан

8 ноября – День памяти жертв политических репрессий.

Армения

14 июня – День памяти жертв политических репрессий.

Узбекистан

31 августа – День памяти жертв политических репрессий.

Азербайджан

20 января – День всенародной скорби, когда вспоминают события "черного января" 1990 года. В тот день в Баку были введены советские войска, которые должны были подавить протесты. В результате погибли более 100 мирных граждан.

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